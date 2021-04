Doppelpack zum Hauptrunden-Abschluss

Mannheim. Für die Herren des Mannheimer HC und TSV Mannheim Hockey endet am Wochenende die Hauptrunde der erweiterten Feldhockey-Bundesligasaison 2019/20/21 jeweils mit einem Heimspiel-Doppelpack. Am Samstag (14 Uhr/twitch.tv/trops4) haben die MHC-Herren dabei mit dem Nürnberger HTC den Letzten der Staffel B zu Gast und könnten mit einem Erfolg in der MHC Arena Staffelplatz zwei und damit das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale Anfang Mai sichern. Die TSVMH-Herren empfangen am Samstag (14 Uhr/sportdeutschland.tv) Tabellenführer Rot-Weiss Köln unter dem Fernmeldeturm.

Die Konzentration der Schwarz-Weiß-Roten gilt allerdings vor allem dem Sonntagsheimspiel (14 Uhr/sportdeutschland.tv) gegen den Nürnberger HTC, schließlich könnten die Turner hier endgültig ihren fünften Platz absichern, um in den bevorstehenden Play-Downs um den Klassenerhalt mit dem Großflottbeker THGC den Sechsten der A-Gruppe und damit den vermeintlich leichteren Gegner zu bekommen. „Unser Fokus liegt auf dem Sonntag“, räumt denn auch TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller unumwunden ein. Der MHC hat am Sonntag (14 Uhr/twitch.tv/trops4) dann Rot-Weiss Köln zum Topspiel zu Gast, wobei die Blau-Weiß-Roten die Rheinländer in der Staffel B nicht mehr von Platz eins verdrängen können. Die Domstädter müssen am 24. April zudem noch zu einem Nachholspiel beim Nürnberger HTC antreten, sofern dies nicht eventuell sogar abgesagt wird, wenn sowohl für die Domstädter Platz eins als auch für die Franken Rang sechs in der Staffel schon sicher feststeht. „Wir wollen nach unseren letzten Auftritten im Heimspiel gegen Nürnberg Wiedergutmachung betreiben – und uns wieder besser präsentieren als zuletzt in Hamburg und Berlin. Am Sonntag ist das Spiel gegen Köln dann die richtige Einstimmung auf das bevorstehende Viertelfinale“, erwartet MHC-Co-Trainer Peter Maschke gegenüber dem vergangenen Wochenende eine Leistungssteigerung. Hinter dem Einsatz von Justus Weigand steht weiterhin ein großes Fragezeichen, der Nationalspieler hat zuletzt immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen. Alexander Schöllkopf und Luis Knisel sind dagegen zuletzt wieder ins Training eingestiegen.

Bei den TSVMH-Herren gab zuletzt Moritz Rothländer nach seinem überstandenen Kreuzbandriss sein Bundesliga-Comeback. Der DHB-Perspektivspieler könnte auch am Wochenende wieder für die von Carsten-Felix Müller und Alexander Vörg betreuten Schwarz-Weiß-Roten zum Einsatz kommen. and