Doppelpack für Schriesheim

Mannheim. Ein stark abgespecktes Programm haben die Ringer am 5. und 6. Kampftag vor sich. Da die Bundesliga aufgrund der WM in Oslo für zwei Wochen pausiert und der NBRV seine Ligen wegen der Deutschen Jugendmeisterschaften ebenfalls ruhen lässt, tritt lediglich die Regionalliga an. Diese allerdings mit einem Doppelkampftag am Samstag und Sonntag.

So empfängt der KSV Schriesheim Tabellenführer KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und gilt sicherlich als krasser Außenseiter (Samstag, 19.30 Uhr). Der ASV Ladenburg hat als Ausrichter der B-Jugend-DM seinen Heimkampf gegen die RG Hausen-Zell auf den 10. Oktober verlegt.

Am Feiertag hat Schriesheim erneut Heimrecht und bekommt es mit der südbadischen WKG Weitenau-Wieslet zu tun. Der ASV Ladenburg muss bis zur Schweizer Grenze reisen und tritt beim KSV Rheinfelden an. T.P.