DM-Endrunde beim MHC

Mannheim. Am Samstag und Sonntag sind die acht besten weiblichen U-18-Teams aus Deutschland beim Mannheimer HC in der Irma-Röchling Halle zu Gast. Mit seiner U 18 hat der MHC auch ein eigenes Team im Rennen um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. Als Südvizemeister hat sich die Mannschaft für die DM-Endrunde qualifiziert, wo am Samstag in der Gruppe A der Club an der Alster aus Hamburg (10.45 Uhr), der Harvestehuder THC (13.45 Uhr) und der Club Raffelberg aus Duisburg (16.45 Uhr) warten.

In der Gruppe B treffen der Wiesbadener THC, der Münchner SC, Uhlenhorst Mülheim und der Bremer HC aufeinander. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in die Halbfinalspiele am Sonntag (9.30 Uhr und 10.30 Uhr) ein. Das Spiel um Platz drei (13 Uhr) und das Finale (14 Uhr) steigen am Sonntagnachmittag. Die weibliche U 16 des MHC spielt indessen als Süddeutscher Meister in Düsseldorf um deutsche Meisterehren. and