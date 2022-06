DLV ehrt Krämer

Berlin. Philipp Krämer (Bild) hat bei der Leichtathletik-DM in Berlin eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ehrte den Präsidenten des Badischen Leichtathletik-Verbandes, der seit 1960 seinem TSV Schönau verbunden ist, mit dem Hanns-Braun-Preis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Philipp Krämer ist mit dem ganzen Herzen Leichtathlet“, hieß es in der Begründung unter anderem. Ihm sei es nie nur um Baden gegangen, sondern er habe immer die Gesamtentwicklung der Leichtathletik im Blick gehabt. Der Namensgeber des Preises, Hanns Braun, war bei den Olympischen Spielen 1908 in London und 1912 in Stockholm erfolgreich. In Schweden gewann er Olmypia-Silber über 400 Meter in 48,3 Sekunden. cr

© gerold-fotografie