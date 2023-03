DJK wahrt Chance auf Klassenerhalt

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben ihren ersten Sieg im Jahr 2023 eingefahren. Mit dem 9:6 über den TTV Mühlhausen wahrte das Team von Mannschaftsführer Dominik Schwarz zugleich die Chance auf den Verbleib in der Verbandsliga.

Von einem Befreiungsschlag wollte der DJK-Kapitän aber nicht sprechen. „Ich denke, das war eher der letzte Strohhalm. So haben wir noch eine Chance auf den Ligaverbleib, auch wenn es nur eine kleine ist. Da muss man realistisch sein“, befand Schwarz. Die DJK-Herren belegen mit 6:20 Punkten den neunten und damit drittletzten Tabellenrang. Drei Teams steigen direkt ab.

Der FV Wiesental, der im Oktober 2022 seine Mannschaft zurückgezogen hatte, steht schon als Absteiger fest. Ligaachter ist das Team von BJC Buchen (10:22), das nach aktuellem Stand in die Abstiegsrelegation müsste. Die Mannheimer haben noch fünf Spiele. „Am Wochenende haben wir einen Doppelspieltag, da wird sich wohl entscheiden, ob wir den Ligaverbleib noch schaffen können. Leider sind wir auf die Ergebnisse der anderen angewiesen“, sagte Schwarz, der beim Sieg über Mühlhausen seine beiden Einzel gewann und den neunten Punkt für die DJK holte.

Nach den Doppeln lag Käfertal/Vogelstang mit 1:2 zurück. Doch in den Einzeln drehte das Team das Spiel. Paul Rebsam und Dirk Recktenwald gewannen ebenfalls zwei Einzel. Robert Hackmann, Luis Miguel Oliveira Neves sowie das Doppel Rebsam/Recktenwald holten die weiteren Punkte. An diesem Samstag (15 Uhr) empfängt die DJK den TTC Odenheim II und tritt am Sonntag, 10 Uhr, beim 1. TTC Ketsch an.

St. Pius bleibt im Aufstiegsrennen

Die Herren der DJK St. Pius bleiben nach ihrem 9:5 über die TSG Eintracht Plankstadt im Rennen um den Aufstieg. Sebastian Tiemann/Marcus Wigand und Philipp Beyer/Patrick Merz holten Siege in den Doppeln. Ralf Günthner, Beyer und Tiemann gewannen in der ersten Einzelrunde. Wigand, Aaron Heinz, Beyer und Günthner sorgten mit ihren Siegen für den Erfolg. Am Samstag, 18.30 Uhr, empfangen die Neuhermsheimer die TTG Walldorf.

In der Herren-Bezirksliga festigte die DJK Wallstadt mit einem souveränen 9:5 gegen den TTC Reilingen den zweiten Tabellenrang. Sie empfängt am Donnerstag, 20.15 Uhr, den TTV Heidelberg II. bol