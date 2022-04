DJK macht großen Schritt

Mannheim. Die Tischtennis-Akteure der DJK Käfertal/Vogelstang haben einen ganz großen Schritt in Richtung Verbleib in der Verbandsliga gemacht. Das Team um Kapitän Robert Hackmann gewann am Wochenende beim Ligadritten TTV Ettlingen II mit 9:4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mannheimer wirkten beim Favoriten von Beginn an hochkonzentriert. Alle drei Doppel blieben siegreich: Dirk Recktenwald/Paul Rebsam, Marc Adler/Dominik Schwarz sowie Luis Miguel Oliveira Neves/Hackmann entschieden ihre Begegnungen für sich. In den ersten vier Einzelbegegnungen gewannen dann Recktenwald, Hackmann und Oliveira Neves ihre Spiele und die DJK führte mit 6:1.

Robert Hackmann darf mit der DJK weiter auf den Ligaverbleib hoffen. © Binder

Rebsam, Reckenwald und Hackmann machten in der zweiten Runde letztlich mit ihren Erfolgen die wichtigen zwei Zähler perfekt. In der Tabelle stehen die DJK-Akteure nun auf dem fünften Rang und haben drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Freitag, 20 Uhr, empfangen die Käfertaler in eigener Halle den Vorletzten TSV Amicitia Viernheim. „Wir wollen uns weiter so gut wie möglich verkaufen“, sagt Kapitän Hackmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Verbandsklasse holte die Zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang am Wochenende vier Punkte. Das Team um Kapitän Dominik Schwarz bezwang zunächst auswärts im Mannheimer Derby die DJK St. Pius mit 9:5 und bekam dann einen 9:0-Erfolg über den TTC Neckargerach/Guttenbach am Grünen Tisch zugesprochen, weil der Gegner nicht angetreten war.

Knapper Vorsprung

Im Derby gegen St. Pius punkteten für die DJK II in den Doppeln Paul/Rebsam/Schwarz und Lars Hörner/Semir Ristemoski sowie in den Einzeln Rebsam (2), Schwarz (2), Frank Berg und Ristemoski (2). Für die Neuhermsheimer waren Sebastian Tiemann/Marcus Wiegand im Doppel sowie Wiegand, Tiemann Aaron Heinz und Philipp Beyer in den Einzeln erfolgreich.

Am Freitag, 20 Uhr, spielt St. Pius bei der TTG Walldorf. In der Tabelle bleiben die Neuhermsheimer Vierter. Die DJK Käfertal/Vogelstang II liegt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und hat einen Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz.