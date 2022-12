DJK landet zweiten Sieg

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Team um Kapitän Dominik Schwarz gewann sein abschließendes Vorrundenspiel gegen den 1. TTC Ketsch nach einem Kraftakt mit 9:7. „Dieser Erfolg war in einer eher enttäuschenden Vorrunde sehr wichtig. Wir haben viele enge Spiele gerade gegen direkte Konkurrenten knapp verloren“, sagte Teamkapitän Schwarz.

Es war erst der zweite Saisonsieg für die Mannheimer, die zuvor in acht Begegnungen siebenmal als Verlierer aus der Halle gegangen waren. Nach den drei Doppeln zu Beginn führten die DJK-Akteure mit 2:1. Marc Adler/Schwarz und Luis Miguel Oliveira Neves/Robert Hackmann waren an den Platten erfolgreich. Adler und Paul Rebsam, die das vordere Paarkreuz bildeten, gingen dann zwar leer aus, doch zur Halbzeit führten die Mannheimer dank der Siege von Oliveira Neves, Recktenwald und Hackmann mit 5:4. Oliveira Neves, Schwarz und Recktenwald sorgten in der zweiten Hälfte für eine 8:7-Führung. Das Schlussdoppel Adler/Schwarz machte mit einem 3:1 den 9:7-Erfolg perfekt. Die DJK überwintert nun auf dem Relegationsrang, bevor es Mitte Januar weitergeht. bol