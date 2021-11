DJK holt wertvolle Zähler

Mannheim. In der Verbandsklasse haben die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang wichtige Punkte für den Ligaverbleib eingefahren. Das Team von Kapitän Dominik Schwarz feierte einen 9:7-Erfolg beim Schlusslicht FC Külsheim. In einer ganz engen Begegnung holten die Käfertaler zunächst zwei Doppel. Michael Gerlich/Markus Gottwald waren im fünften Satz erfolgreich. Schwarz/Christopher Mager gewannen ihr Spiel mit 3:1-Sätzen. In den Einzeln lieferten sich die Akteure beider Teams offene Duelle. Schwarz, Gottwald und Kirill Biller fuhren Siege zur 5:4-Halbzeitführung ein. In der zweiten Einzelrunde gewannen die drei DJK-Akteure erneut ihre Spiele. Die anderen Käfertaler verloren aber ihre Partien, so dass das Schlussdoppel entscheiden musste. Das Duo Schwarze/Mager setzte sich in einem Fünf-Satz-Krimi gegen die beiden Külsheimer Henrico Matejka/Michael Düll durch. Den entscheidenden Durchgang gewannen die Mannheimer mit 12:10.

Einen Tag später verloren die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang gegen die TTG EK Oftersheim mit 2:9. Gottwald und Daniel Burkardt holten jeweils einen Punkt im Einzel. In der Tabelle sind die Käfertaler nun Siebter und haben zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Am Sonntag, 10 Uhr, spielt die DJK gegen den SV Adelsheim. Die DJK St. Pius, die am Wochenende spielfrei war, trifft am Samstag, 18.30 Uhr, auf die TTG Neckargerach/Guttenbach.

Verbandsklasse Damen

Die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang II mussten in der Verbandsklasse zwei deutliche Niederlagen einstecken. Die Mannheimerinnen verloren gegen den Tabellenzweiten SG Birkenau/Hemsbach mit 1:8. „Birkenau war deutlich überlegen, es konnte lediglich Bärbel Staiger gegen die SG-Spielerin Kathrin Schmitt punkten“, sagte die DJK-Teamsprecherin Heike Czech. Auch bei der SG Wiesloch/Heidelberg II lief es für Käfertal/Vogelstang II nicht besser. „Zu Beginn gingen gleich beide Doppel verloren. Im Einzel konnte nur Christine Klumb gegen Erika Stoll gewinnen. Der Rest ging leer aus“, sagte Czech nach dem 1:8. In der Tabelle stehen die Mannheimerinnen als Siebte aber weiter auf einem Nichtabstiegsrang. Die DJK II spielt erst wieder am 17. November gegen die SG Heidelberg-Neuenheim II.

Bezirksliga Herren

In der Herren-Bezirksliga gelang der DJK Wallstadt ein Punktgewinn bei der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim. Mit 2:6 und 5:8 lagen die Mannheimer bereits zurück. Dieter Hossner und Patrick Frantz gewannen ihre Spiele mit 12:10 im fünften Durchgang und das Schlussdoppel Moritz Hardung/Fabian Kajzar holte noch den achten Punkt für Wallstadt. Die DJK bleibt als Siebter auf einem Nichtabstiegsrang. Die SG Sandhofen/TV Waldhof trifft am Freitag, 20.30 Uhr, auswärts auf den TTC Weinheim III. l bo

