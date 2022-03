DJK-Herren müssen weiter zittern

Mannheim. So ganz aus dem Schneider sind die Tischtennis-Akteure der DJK Käfertal/Vogelstang in der Verbandsliga noch nicht. Am Wochenende verloren die Mannheimer beim TTV Heidelberg mit 3:9. Mit der Bilanz von 7:11 Punkten belegen sie derzeit Tabellenplatz sechs. Doch der Vorsprung auf Relegationsrang acht, den der FC Lohrbach innehat, beträgt nur zwei Punkte. Die Heidelberger, die vor der Begegnung Achter waren, haben sich vorerst auf den ersten Nichtabstiegsrang vorgeschoben (7.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die DJK hat weiter das Problem, dass das etatmäßige Spitzenpaarkreuz wohl bis Saisonende ausfällt. Dennoch sicherten sich Marc Adler und Dirk Recktenwald, die auf die Positionen eins und zwei aufgerückt sind, Erfolge. Aber die Heidelberger führten nach den Doppeln mit 3:0 und nach dem ersten Einzeldurchgang mit 7:2. Paul Rebsam gelang ebenfalls ein Sieg für die DJK. Robert Hackmann schrammte bei seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen den Heidelberger Martin Hofmann knapp an einem Sieg vorbei. Beim Ligazweiten und Aufstiegsaspiranten TTG Kleinsteinbach/Singen II sind die Mannheimer am Sonntag, 13 Uhr, krasser Außenseiter.

8:0 für Käfertalerinnen

Die Verbandsliga-Damen der DJK Käfertal waren am Wochenende unfreiwillig spielfrei. Die Heimpartie gegen den TTC Langensteinbach fiel wegen Krankheitsfällen bei den Gegnerinnen aus. „Das Spiel wird somit mit 8:0 für uns gewertet“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Die DJK belegt mit 12:8 Punkten den vierten Tabellenrang. In Sachen Ligaverbleib sieht es somit für das Team von Mannschaftsführerin Kerstin Sommer sehr gut aus. Die nächste Partie bestreiten die DJK-Damen am kommenden Mittwoch, 30. März, 20.30 Uhr, beim Ligafünften SG Wiesloch/Heidelberg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Herren-Verbandsklasse konnte die DJK St. Pius wegen Spielermangels zu ihrem Heimspiel gegen den TTV Mühlhausen nicht antreten. Die Partie wurde mit 0:9 gegen die Neuhermsheimer gewertet, die auf dem vierten Tabellenplatz stehen. An diesem Freitag muss die DJK um 20 Uhr beim Drittletzten SV Adelsheim spielen. Bereits am Samstag, 26. März, 18.30 Uhr, steht die Heimbegegnung gegen den TTC Hockenheim an. bol