DJK-Herren bleiben in der Verbandsliga

Mannheim. Die Spielabsagen in der Tischtennis-Saison gehen weiter. Für die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang gibt es allerdings eine gute Nachricht: Das Verbandsliga-Team hat den Ligaverbleib sicher. Und das, obwohl die Mannschaft um Kapitän Robert Hackmann beim VfB Mosbach-Waldstadt nicht antrat. Die Partie wurde mit 0:2 Punkten und 0:9 Spielen für den VfB gewertet. Allerdings: Der VfB hat mittlerweile seine Mannschaft abgemeldet. Die DJK bleibt somit mit 12:14 Punkten auf dem vierten Tabellenrang und hat einen ausreichenden Vorsprung auf den FC Lohrbach (5:21). In ihrem abschließenden Saisonspiel empfangen die DJK-Akteure am Samstag, 18 Uhr, den FV Wiesenthal. Fest steht, dass Käfertal/Vogelstang in der kommenden Spielzeit wieder für die Verbandsliga Herren und Verbandsliga Damen eine Mannschaft stellt. Das erklärte der DJK-Pressewart Markus Biedermann.

Für die zweite Herrenmannschaft geht es noch um den Ligaverbleib in der Verbandsklasse. Beim Spitzenreiter TTV Mühlhausen verlor die DJK II mit 3:9. Dominik Schwarz und Christopher Mager holten einen Erfolg in den Eingangsdoppeln. In den Einzeln konnten dann aber nur noch Mager und Markus Gottwald im mittleren Paarkreuz Spiele gewinnen. Mühlhausen erwies sich als zu stark für die DJK-Herren, die in der Verbandsklasse nun auf den drittletzten Rang stehen, der den Abstieg bedeuten würde. „Doch wir haben noch gute Chancen, das zu vermeiden“, sagte Pressewart Biedermann. Tatsächlich kann die DJK II am Freitag, 20 Uhr, mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten SV Adelsheim nach Punkten mit dem Ligaviertletzten gleichziehen. Und am Sonntag haben die Käfertaler die Chance, mit einem Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC Külsheim auf einen Nichtabstiegsrang zu klettern.

Wallstadt mit Chancen

Die DJK St. Pius trat unterdessen zu ihrem Heimspiel gegen den BJC Buchen nicht an, bleibt aber weiter auf Rang vier. Für die Neuhermsheimer stehen am kommenden Wochenende noch zwei Spiele an. Zunächst muss die DJK am Samstag, 18 Uhr, bei der TTG EK Oftersheim antreten. Am Sonntag spielen die Neuhermsheimer dann um 14 Uhr beim TTV Weinheim-West II.

In der Herren-Bezirksliga hat die DJK Wallstadt noch eine Chance auf den zweiten Tabellenrang, der zu den Aufstiegsspielen in die Verbandsklasse berechtigt. Nach dem deutlichen 9:2 über die SG Birkenau/Hemsbach liegt der Ligadritte nur noch einen Punkt hinter dem Zweiten TSG Eintracht Plankstadt. Und am Freitag kommt es nun zum Showdown beider Teams. Die Wallstädter haben um 20 Uhr Heimrecht. Gegen Birkenau/Hemsbach erzielten in den Doppel Moritz Hardung/Fabian Kajzar sowie Niklas Lederer/Patrick Frantz die Punkte. In den Einzeln holten Hardung (2), Kajzar (2), Martin Schaal, Stawrakis Garber und Lederer die Punkte zum klaren Erfolg. Die bereits als Absteiger feststehende SG Sandhofen/Waldhof gewann beim TSV Amicitia Viernheim mit 9:2.