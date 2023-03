DJK gerüstet für das Verfolgerduell

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben ihren zweiten Tabellenrang in der Verbandsliga verteidigt. „Für unsere Mannschaft war das ein sehr erfolgreiches Wochenende“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech.

Der Verbandsligist kam beim ehemaligen Kooperationspartner SV Waldhilsbach zu einem lockeren 8:3-Erfolg und liegt mit der Bilanz von 18:8 Punkten weiter zwei Zähler vor dem Dritten TTC Karlsruhe-Neureut (16:10 Punkte).

Käfertal erwischte in Waldhilsbach den besseren Start: Beide Doppel – Elina Kogane/Sabine Lehr und Kerstin Sommer/Melanie Pahl – gewannen ihre Spiele mit jeweils 3:1-Sätzen. In den Einzeln blieb Elina Kogane fehlerfrei. Sie gewann ihre drei Partien ohne Probleme und gab dabei nur einen Satz ab. Die restlichen Punkte steuerten Kerstin Sommer mit zwei Siegen und Melanie Pahl mit einem Erfolg bei.

„Nun haben wir am Samstag das wichtige Spiel gegen den TTC Karlsruhe-Neureut“, sagte Czech. Die DJK hat im Verfolgerduell (15 Uhr) Heimrecht und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft machen.

Herren ohne Chance in Weinheim

Die Herren der DJK Vogelstang/Käfertal haben die Chance verpasst, in der Verbandsligaauf einen Nichtabstiegsrang zu springen. Das Team von Kapitän Dominik Schwarz unterlag beim Ligadritten TTV Weinheim-West deutlich mit 2:9. Das Duo Marc Adler/Schwarz gewann für die DJK ein Doppel. Doch in den Einzeln war für die Mannheimer nur Schwarz erfolgreich. So bleiben die DJK-Herren weiter auf dem Relegationsplatz, haben aber am 22. April, 17 Uhr, beim Spitzenreiter TTC Mutschelbach die Chance, mit einem Punktgewinn auf einen Nichtabstiegsrang zu rücken.

In der Herren-Verbandsklasse übernahm die DJK St. Pius mit einem 9:6-Auswärtssieg gegen den TTC Schefflenz die Tabellenführung. Allerdings haben die Neuhermsheimer (25:7 Punkte) zwei Spiele mehr als die direkten Konkurrenten um den Titel, TTV Weinheim -West II und SV Adelsheim (beide 23:5 Punkte) absolviert. bol