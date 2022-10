DJK-Frauen klettern ganz nach oben

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang bleiben weiter ohne Punktverlust. Das Team um Mannschaftsführerin Kerstin Sommer gewann auch ihr drittes Spiel in der Verbandsliga. Die DJK besiegte zu Hause die SG Weingarten-Langensteinbach deutlich mit 8:2. „Und das, obwohl die Gäste in Bestbesetzung angereist waren“, freute sich Teamsprecherin Heike Czech über den Erfolg.

Ausschlaggebend für den deutlichen Sieg waren die Erfolge der Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr und Sommer/Melanie Pahl, die beide zu Beginn der Partie siegreich waren. Auch wichtig für die DJK: Das hintere Paarkreuz mit Kerstin Sommer und Melanie Pahl, die beide jeweils zweimal punkteten. Elina Kogane und Sabine Lehr steuerten jeweils einen Sieg bei. Beide mussten sich nur der Spitzenspielerin der Gäste Samira Apfel geschlagen geben. „Das war wieder eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Czech.

Mit dem Sieg haben die Mannheimerinnen erst einmal die Tabellenspitze in der Verbandsliga übernommen. „Allerdings erwarten wir am nächsten Sonntag die SG Rüppurr, den Absteiger aus der Verbandsoberliga, der ebenfalls noch ohne Verlustpunkt ist“, sagte Czech.

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang bestreiten am Sonntag, 23. Oktober, ihr zweites Saisonspiel in der Verbandsliga. Das Team von Kapitän Dominik Schwarz muss um 14 Uhr beim TTV Heidelberg ran.

In der Herren-Verbandsklasse gewann die DJK St. Pius beim TTC Hockenheim mit 9:5 und hat nun eine Bilanz von 4:0 Punkten. Alle drei Eingangsdoppel entschieden die Mannheimer für sich. Sebastian Tiemann/Marcus Wigand und Moritz Müller/Philipp Beyer gewannen ihre Spiele in vier Sätzen. Aaron Heinz/Ralf Günthner benötigten alle fünf Durchgänge. In den Einzeln verkürzte Hockenheim dann auf 5:4. Doch Tiemann und Wigand waren im vorderen Paar erfolgreich und Heinz legte einen 3:0-Erfolg nach. Die DJK führte so wieder mit 8:4. Müller machte mit seinem Sieg dann den 9:5-Erfolg von St. Pius perfekt. Am Samstag, 22. Oktober, treffen die Neuhermsheimer in eigener Halle auf den TTV Weinheim-West.

Auch die Reserve ungeschlagen

Die zweite Damenmannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang gewann bei der LSV Ladenburg mit 9:1 und befindet sich ohne Punktverlust auf Platz zwei der Bezirksliga Nord, Gruppe 2.

In der Herren Bezirksliga trifft die DJK Käfertal/Vogelstang II zu Hause am Samstag, 16.30 Uhr. auf den TTC Weinheim III. Die DJK Wallstadt muss am Sonntag, 11 Uhr, beim TTV Heidelberg II ran.