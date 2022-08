DJK Feudenheim mit optimalem Auftakt

Mannheim. Mit einem 6:1-Sieg beim SSV Vogelstang hat die DJK Feudenheim, die am ersten Spieltag noch spielfrei war, einen Auftakt nach Maß in die Saison der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II erwischt. Bereits im ersten Durchgang stellte der letztjährige Vizemeister die Weichen auf Sieg und ging nach Toren von Elias Ort (10.), Tim Egner (22., 38.) und Hady Tarhini (25.) mit einer 4:1-Führung in die Kabinen. Lediglich Ferhat Cetiner hatte für den SSV zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (14.).

Insbesondere aber die Feudenheimer Antwort zum 2:1 durch Egner war eine Demonstration der Spielstärke der DJK: Per One-Touch-Fußball spielten sich die Gäste bis zwanzig Meter vor das SSV-Tor, den Ball in die Tiefe verwertete letztlich Egner. Dabei hatte DJK-Trainer Giuseppe Giordano im Vorfeld der Partie noch etwas Bauchgrummeln. „Wir haben in dieser Formation noch nie zusammengespielt. Am Ende standen 13 U-20-Spieler im Aufgebot“, fasst Giordano zusammen. Seine jungen Wilden setzten genau das um, was er gefordert hatte, der Respekt vor dem Fußball im Herrenbereich wurde weitgehend abgelegt. „Die Jungs versuchen immer, am Limit zu spielen. Sie hören zu und setzen das gut um“, freut sich Giordano.

Die größte Aufgabe, die in Feudenheim sich für die neue Saison stellt, ist den Abgang von Torjäger Biagio Setola (24 Treffer) zu kompensieren ist. „Wir müssen die Verantwortung jetzt eben auf mehrere Schultern verteilen. Die Mannschaft hat genug Selbstvertrauen, um das aufzufangen“, so Giordano. wy