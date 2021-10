DJK-Damen mit Licht und Schatten am Doppelspieltag

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang hatten am vergangenen Wochenende einen Doppelspieltag. Die Mannheimerinnen gewannen zunächst beim Verbandsliga-Schlusslicht TTC Weingarten mit 8:3, verloren einen Tag später dann gegen den SV Waldhilsbach mit 3:8.

„Aufsteiger TTC Weingarten ist ohne Spitzenspielerin Samira Apfel angetreten. Wir sind gleich mit zwei gewonnenen Doppeln in die Partie gestartet und auch in den Einzeln haben wir die Oberhand behalten“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech. Beste Spielerin bei den Käfertalerinnen war Sabine Lehr, die alle drei Einzel gewann. Zu Hause gegen den SV Waldhilsbach taten sich die Mannheimerinnen schwer. „Die Waldhilsbacher Mannschaft kennen wir ja sehr gut aus der Zeit unserer Spielgemeinschaft“, sagte Czech. Im Doppel gewann das DJK-Duo Sabine Lehr/Bärbel Staiger, im Einzel konnten dann nur noch Sabine Lehr sowie Bärbel Staiger für die Mannheimerinnen punkten. „Der 8:3-Sieg der Waldhilsbacher Damen geht voll in Ordnung“, ordnete Czech die Niederlage ein.

Herren rutschen auf Rang fünf

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang verloren in der Verbandsliga ihr Heimspiel gegen den VfB Mosbach-Waldstadt mit 4:9. Es war die zweite Saisonniederlage in Folge. Nach den Doppeln lagen die DJK-Akteure noch mit 2:1 in Front. Doch in den Einzeln war der Ligazweite einfach die bessere Mannschaft.

Marc Adler sorgte noch mit seinem Einzelerfolg für eine 3:1-Führung der Mannheimer, doch in der Folge gewann nur noch Paul Rebsam zum zwischenzeitlichen 4:4. Mosbach-Waldstadt holte danach fünf Punkte in Folge und gewann klar. In der Tabelle rutschte Käfertal auf Rang fünf ab. In der Herren-Verbandsklasse verteidigte die DJK St. Pius mit einem 9:6-Auswärtssieg über die TTG 1947 Walldorf die Tabellenspitze. Bei den Neuhermsheimern holten Marcus Wigand und Philipp Beyer zwei Siege im Einzel. Die DJK sicherte sich auch zwei der drei Doppel und kam letztlich zu einem Arbeitssieg. David Elvers, Sebastian Tiemann und Florian Gauer steuerten die weiteren Punkte für die DJK bei.

Die DJK Käfertal/Vogelstang II verlor mit 7:9 zu Hause gegen den TTV Mühlhausen und steht nun auf einem Abstiegsrang. Mit einem Sieg aus dem Doppelspieltag an diesem Wochenende könnten die Käfertaler die Abstiegszone allerdings wieder verlassen. bol