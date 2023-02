DJK Damen liebäugeln mit dem Aufstieg

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben wieder zugeschlagen. Das Team gewann in der Verbandsliga beim Tabellensiebten SG Weingarten-Langensteinbach deutlich mit 8:2.

Die DJK hatte aber Anfangsschwierigkeiten. Das Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr gewann ihre Begegnung mit 3:1-Sätzen. Melanie Pahl und Christine Klumb, die Mannschaftskapitänin Kerstin Sommer ersetzt, mussten sich dagegen in ihrer Partie mit 1:3 geschlagen geben. In den Einzeln blieben Kogane, Lehr und Pahl aber jeweils zweimal siegreich. Klumb steuerte einen Sieg bei. „Da die Langensteinbacher Spitzenspielerin Samira Apfel nicht am Start war, fiel der Sieg sehr hoch aus“, betonte DJK-Teamsprecherin Heike Czech, die aktuelle wegen Verletzung nicht einsatzfähig ist.

Die Damen von Käfertal/Vogelstang sind derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und haben theoretisch Aufstiegschancen. Nun haben die DJK-Spielerinnen erst einmal eine lange Pause . Das nächste Spiel der Mannheimerinnen ist nämlich erst nach Fasching. Am 4. März kommt es dann wohl zum Gipfeltreffen in der Verbandsliga, wenn Käfertal/Vogelstang um 16.30 Uhr beim Tabellenführer SG Rüppur, der erst einmal in dieser Saison verloren hat, antreten muss.

Herren kämpfen um Ligaverbleib

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang waren am Wochenende noch spielfrei, treffen aber am Samstag, 11. Februar, 15.30 Uhr, auf das Team von BJC Buchen. Für die Mannschaft um Kapitän Dominik Schwarz ist es ein sehr wichtiges Spiel. Aktuell liegen die Mannheimer mit 4:16-Punkten nur auf dem neunten und damit direkten Abstiegsplatz. Buchen ist ebenfalls als Ligasiebter ein direkter Konkurrent der Mannheimer im Kampf um den Ligaverbleib. Der BJC hat mit der Bilanz von 8:18 Punkten mehr Minuszähler als die DJK.

Die Herren der DJK St. Pius sind jüngst in der Verbandsklasse auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellendritte bezwang den TTC Hockenheim deutlich mit 9:3 und bleibt als Tabellendritter in Lauerstellung. Alle drei Doppel gingen an die Neuhermsheimer. In den Einzeln war Kapitän Sebastian Tiemann zweimal erfolgreich. Marcus Wiegand, Ralf Günther, Philipp Beyer und Aaron Heinz steuerten weitere Siege bei. Die DJK St. Pius empfängt am Samstag, 11. Februar, 18.30 Uhr, den Tabellendrittletzten SpVgg Hainstadt.

In der Herren-Bezirksliga steigt am Samstag, 11. Februar, die DJK Wallstadt in die Rückrunde ein. Der aktuelle Ligadritte trifft auswärts um 16.30 Uhr auf den Tabellensechsten SG Birkenau/Hemsbach. Die Wallstädter sind aktuell erster Jäger des noch ungeschlagenen Primus TTV Mühlhausen II. Die DJK Käfertal/Vogelstang ist als Tabellenfünfter derzeit in sicheren Gewässern. Am Samstag, 11. Februar, empfangen die Kombinierten zu Hause den Spitzenreiter TTV Mühlhausen II.