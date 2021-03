Mannheim. Direkt aus Mannheims guter Stube in die heimischen Wohnzimmer: Die Verleihung der Sepp-Herberger-Urkunden am Montag (ab 19.30 Uhr) wird live aus dem Mannheimer Rosengarten auf DFB-TV übertragen. Unter den Nominierten mit dabei ist aus dem Raum Nordbaden der TSV Buchen. Das teilte der Badische Fußballverband mit. Die Urkunden gehen an Vereine und Initiativen.

In den Kategorien „Behindertenfußball“, „Resozialisierung“ sowie „Schule und Verein“ werden neun Preisträger geehrt. Hinzukommen drei Preisträger in der Kategorie „Fußball Digital“. In der Kategorie „Sozialwerk“ wird zusammen mit der Horst-Eckel-Stiftung der dem letzten lebenden Weltmeister von 1954 gewidmete Sonderpreis an einen Verein vergeben, der sich beispielgebend für ein in Not geratenes Mitglied engagiert. Erstmals werden in der Kategorie „Corona-Engagement“ drei Fußballvereine geehrt. Die DFB-Stiftung Egidius Braun stellt hierfür das Preisgeld zur Verfügung. Insgesamt werden am Montagabend 16 Fußballakteure mit Preisgeldern in Gesamthöhe von 55 000 Euro ausgezeichnet.

Mit „Schlappi“ und den Söhnen

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verleihung erstmals als TV-Show durchgeführt“, teilt der Verband mit. Die Preisträger werden jedoch nicht vor Ort sein, sie würden live von zu Hause zugeschaltet.

Entweder live oder per Schalte dabei sind unter anderen auch DFB-Präsident Fritz Keller, Überraschungsgäste aus der A-Nationalmannschaft, die Söhne Mannheims mit Michael Herberger, der Stiftungskurator und Musiker Rea Garvey, Bundesliga-Schiedsrichter und Buchautor Patrick Ittrich, Klaus Schlappner, der frühere Trainer des SV Waldhof Mannheim, und Alexander Fangmann, Kapitän der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. dms/red

Info: Übertragung am 29. März ab 19.30 Uhr unter tv.dfb.de