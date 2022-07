Die zwei Leben des Udo Boppré

Mannheim. Udo Boppré ist mit Erreichen des 7. Dans unter die wahren Meister des Karate aufgestiegen. Ab dieser Stufe haben die Träger den „Grad der Reife“ erreicht. Mit seinen 55 Jahren gehört er allerdings zu den Jungspunden der Szene. „Schon beim 6. Dan waren alle älter“, sagt der Ludwigshafener, der 1986 Vize-Europameister wurde, in Baden-Württemberg für den Kata-Kader der Schüler- und Jugendklasse verantwortlich ist, gleichzeitig aber auch Breitensportler und Kinder im Dojo des PSV Mannheim trainiert. „Der 7. Dan ist eine Anerkennung, ein Qualitätsmerkmal, das vor allem wichtig ist, wenn man viele Lehrgänge hält“, sagt der neunfache deutsche Meister. „Man übernimmt eine gewisse Verantwortung, denn die Erwartung ist hoch. Jeder denkt, der muss alles wissen und können.“ Die rein sportliche und körperliche Herausforderung in der praktischen Prüfung hält er „eher für leichter, wenn man einmal dieses Level erreicht hat. Die Verleihung ist eine Anerkennung der Lebensleistung.“

Doch für die benötigte Udo Boppré Geduld. Denn die Dan-Vergabe funktioniert nicht automatisch, sondern man muss sie beim Verband anmelden. „Das war für mich wegen ein paar Unstimmigkeiten schon beim 6. Dan problematisch“, musste er damals zwei Jahre warten. Auch der Vorlauf zur nächsthöheren Prüfung war holprig. „Ich habe während Corona den Antrag gestellt, weil ich dachte, ich müsste wieder lange warten. Doch die Erlaubnis kam sofort, allerdings fanden wegen der Pandemie keine Prüfungen statt“, kam er erst Ende April 2022 zum Zug.

Corona hat Boppré mehrfach getroffen, denn nicht nur als Trainer war er weitgehend kaltgestellt, auch seine zweite Leidenschaft lag lange auf Eis. Boppré ist auch Profi-Musiker, arbeitet als Schlagzeug-Lehrer an der Musikschule Hambach sowie dem Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen und spielte in bis zu fünf Bands. Um etwas mehr Zeit zu haben, hatte er sein Engagement Anfang 2020 gerade auf die Bands Stainless Quo und Sissis Top reduziert, als von heute auf morgen nichts mehr ging. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Alles, was mir etwas bedeutete, gab es nicht mehr, der Sinn meines Lebens war weg“, erinnert er sich ungern an schwere Monate. „Herausgeholfen haben mir meine Lebensgefährtin, der Karate-Buddhismus und Meditation.“ Er hielt sich mit Schlagzeug-Online-Unterricht über Wasser („die Qualität war gruselig“), bot auch Karate-Training online im Freien an und bestückt bis heute seinen eigenen YouTube-Kanal mit Schulungs-Videos. Zuerst als Einzelakteur, als es wieder möglich war, auch mit einem kleinen Team.

Dabei griff er auf sein 2009 gestartetes Projekt „Kata Beats – Beats im Einklang mit den traditionellen Shotokan-Katas“ zurück, bei dem er auf einer CD und DVD seine Leidenschaften Schlagzeug und Karate vereinte und Musik für Kampfkunst-Show-Einlagen selbst komponierte. „Das war damals einzigartig, ich habe bis heute nichts ähnliches gefunden.“ Mittlerweile ist er wieder als Coach unterwegs, leitet die Kader-Trainings, betreut seine Schützlinge auf Turnieren und Meisterschaften. Besonders gefragt war das Thema seines 2002 erschienen Buches „Kata-Bunkai“. „Karate ist ja eigentlich eine Selbstverteidigung, im Kata-Stil wird ohne Gegner gekämpft. Ich habe mich gefragt, ob ich in der Lage wäre, mich bei einem Angriff auf der Straße zu wehren. Ich musste verneinen.“ Aus dieser Erkenntnis heraus „übersetzte“ er die Kata-Technik („Jede Bewegung hat eine Bedeutung“) für die Straße und wurde für viele Lehrgänge gebucht. Auch die Musik erwacht wieder zum Leben, „Mit meinen zwei Bands habe ich im August wieder die ersten Gigs“, sagt Boppré. „Der schönste Moment ist, wenn du auf der Bühne bist und alles funktioniert. Wenn das Publikum gut drauf ist, der Sound stimmt und die Band gut spielt – das ist dann wie Meditation, das ist Glückseligkeit pur.“