Die Spitze verteidigt

Mannheim. Die Damen des TSV Mannheim Hockey grüßen in der Hallen-Bundesliga vor dem punktgleichen Lokalrivalen Mannheimer HC weiterhin von Platz eins. Die Tabellenführung in der Südgruppe hätten die TSVMH-Damen am Sonntag aber fast verloren, als sie beim 4:3 (2:2)-Sieg beim Feudenheimer HC den ersten Punktverlust gerade so vermeiden konnten.

„Es war kein gutes Spiel von uns, während der FHC sehr beherzt und engagiert zu Werke ging. Wir dürfen uns gegen Ende hin nicht wundern, wenn es vielleicht ein Unentschieden wird“, sagte TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller. Der Coach, der längerfristig auf Stürmerin Lydia Bechthold-Haase (Kreuzbandriss) verzichten muss, nahm die drei Zähler im kleinen Derby aber gerne mit.

„Ich fand uns deutlich besser als am Samstag, vor allem defensiv standen wir sehr gut und es war ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich ist es schade, dass wir wieder ohne Punkte dastehen“, sagte FHC-Trainer Christian Wittler, der seine Mannschaft griffiger als noch am Vortag sah. Im Kampf um den Klassenerhalt ging da das wichtige Heimspiel gegen den Bietigheimer HTC durch eine Schlussecke in letzter Sekunde noch mit 2:3 (1:1) verloren. In der Partie hatten Antonia Hendrix (26./SE) und Carla Stober (52.) für den FHC jeweils ausgeglichen.

Schon am Mittwoch geht es weiter

Gegen den TSVMH ließen die FHC-Damen selbst eine Ecke als letzte Aktion des Spiels ungenutzt. Violetta Klein brachte den TSVMH früh mit 1:0 (3.) in Führung, aber Carla Stober glich zum 1:1 (12./ SE) aus. Noch im ersten Spielviertel traf Tara Duus zum 2:1 (15./SE) für die Gäste, aber Sophie Tiefenbacher stellte für den FHC auf 2:2 (30.). In der zweiten Hälfte erhöhte Luisa Höfling-Conradi auf 3:2 (33.) für den FHC, aber Antje Rink (34.) und Lisa Schall (42./SE) trafen noch für die Turnerinnen.

„Vielleicht gelingt es uns ja, gegen den Mannheimer HC zu punkten“, blickte Wittler schon auf den Mittwochabend voraus, wenn sich um 19.30 Uhr FHC und MHC zum Derby gegenüberstehen.

Obwohl die MHC-Damen vorher nicht trainieren konnten, fuhren sie am Sonntag einen 4:2 (1:2)-Heimsieg gegen den Münchner SC ein. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwer getan, aber dann lief es immer besser“ , freute sich MHC-Coach Nicklas Benecke über die Tore von Charlotte Gerstenhöfer (2), Stine Kurz und Nadine Kanler. and