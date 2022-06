Haben die Mannheim Tornados die Kurve bekommen? Der Baseball-Bundesligist verschaffte sich am vergangenen Wochenende mit zwei Heimerfolgen (16:7 und 14:9) über die Tübingen Hawks ein bisschen Luft im Abstiegskampf. „Wir sind zweimal in Rückstand geraten und haben die Spiele jeweils noch gedreht. Wir sind auf dem richtigen Weg, es hat sich doch in der letzten Zeit schon einiges zum Guten

...