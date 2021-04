Die nächsten Gegner stehen fest

Mannheim. Während es für die Bundesliga-Herren des Mannheimer HC im Topspiel der Staffel B beim 1:1 (1:1) gegen Rot-Weiss Köln am Sonntag einen Vorgeschmack auf das nun bevorstehende Play-off-Viertelfinale gab, freute sich Lokalrivale TSV Mannheim Hockey im Kellerduell über einen klaren 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den Nürnberger HTC. Dadurch sicherten sich die Schwarz-Weiß-Roten Platz fünf und den Heimvorteil in den Play-downs.

Beide Mannheimer Teams fordern nun Gegner aus Hamburg. Während die MHC-Herren als Zweiter der Gruppe B im Viertelfinale auf den in der Staffel A drittplatzierten Harvestehuder THC treffen, bekommen es die TSVMH-Herren im Kampf um den Klassenerhalt mit dem Großflottbeker THGC zu tun.

„Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir auch gegen ein Team wie Köln in einem sehr kämpferischen Spiel dagegen halten können. Nachdem wir zuletzt gegen sie verloren hatten, tut uns das natürlich gerade vor dem Viertelfinale gut“, empfand MHC-Co-Trainer Peter Maschke das hart erkämpfte Remis gegen die Domstädter als gute Einstimmung darauf, was den Blau-Weiß-Roten im Kampf um den Einzug ins Final Four auf eigener Anlage noch bevorsteht.

Strafecken-König Peillat

Am Samstag hatte man das Schlusslicht Nürnberger HTC beim 6:0 (3:0)-Erfolg in der MHC Arena klar beherrscht. Dabei verwandelte Gonzalo Peillat gleich vier Strafecken (15,. 24., 45., 45.). Danny Nguyen brachte den MHC gegen die Franken mit 1:0 (14.) in Führung und Tim Seagon sorgte für den Schlusspunkt (60.). Durch den Heimsieg gegen den NHTC hatten die Blau-Weiß-Roten faktisch schon vor dem Duell gegen Staffelsieger Köln Platz zwei und den Heimvorteil in einem möglichen dritten Spiel im Viertelfinale sicher.

Gegen Köln brachte Linus Müller den MHC früh mit 1:0 (4.) in Führung, aber die Rheinländer schlugen durch Timur Oruz zurück (22.).

Im Schlussviertel hielt Jean Danneberg im MHC-Tor den Punkt fest, als die Kölner mächtig auf das 2:1 drückten. Im vierten Viertel knickte auch MHC-Spieler Teo Hinrichs böse um, der daraufhin zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Starker Auftritt von Rothländer

Von Verletzungen weiß auch Moritz Rothländer vom TSVMH ein Lied zu singen, der gerade erst seinen zweiten Kreuzbandriss überstanden hat und am Sonntag im ersten Heimspiel nach seinem Comeback gegen den NHTC gleich einen Doppelpack (38., 43.) schnürte. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und damit an unsere Leistungen aus den vergangenen Wochen angeknüpft“, freute sich TSVMH-Coach Alexander Vörg über den klaren Sieg.

Neben Rothländer waren auch Nils Grünenwald (22./Strafecke), Philip Schlageter (24./Strafecke) und Nicolas Proske (50.) für die Turner erfolgreich. Am Samstag mussten sich die Schwarz-Weiß-Roten dem Staffelprimus Rot-Weiss Köln mit 1:4 (1:1) geschlagen geben, Nicolas Proske traf zum 1:0 (12.) für den TSVMH. and