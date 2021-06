Mannheim. „Als die Strafecke ausgeführt wurde, standen noch drei Sekunden auf der Uhr“, erinnert sich Nationaltorhüter Alexander Stadler vom TSV Mannheim Hockey nur ungern daran, wie knapp die deutschen Hockey-Herren am 12. Juni im EM-Finale in Amsterdam am insgesamt neunten EM-Titel vorbeischrammten. Bis neun Sekunden vor Schluss der Partie führten die Herren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB)

...