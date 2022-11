„Die ganze Liga hat gelitten“

Ladenburg/Schriesheim. Die RG Kurpfälzer Löwen hat die Hinrunde in der 2. Ringer-Bundesliga Süd mit 5:9-Punkten abgeschlossen. Damit steht die neugegründete Ringergemeinschaft von ASV Ladenburg und KSV Schriesheim als Aufsteiger auf Platz sechs. Am Sonntag geht es zum Rückrunden-Auftakt zum SV Hallbergmoos nach Oberbayern, den die RG zum Ligastart 14:11 bezwang. Doch bevor es soweit ist, sprach unsere Redaktion mit Herbert Maier, dem sportlichen Leiter der RG, über die bisherigen sieben Saisonkämpfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Maier, wie lautet Ihr Fazit nach der Hinrunde?

Herbert Maier Herbert Maier (Bild) ist Abteilungsleiter Ringen beim ASV Ladenburg und fungiert zusammen mit Peter Schmitt vom KSV Schriesheim als sportlicher Leiter der neugegründeten RG Kurpfälzer Löwen, die in der 2. Liga antritt. Er ist seit mehr als 40 Jahren in verschiedenen Funktionen innerhalb des ASV Ladenburg aktiv. cg

Herbert Maier: Wir haben eine durchwachsene Hinrunde mit Höhen und auch einigen Tiefen erlebt. Aber im Großen und Ganzen bin ich noch zufrieden. Wir hatten manchmal Pech, etwa bei der Mannschaftsaufstellung und bei Verletzungen. So hat uns die Verletzung von Hossein Alizadeh etwas zurückgeworfen. Unser Saisonziel war der Klassenerhalt. Wenn wir den erreichen, ist das okay. Ich bin mir sicher, dass wir positiv in die Zukunft blicken können.

Mehr zum Thema Ringen Bis zum Ende auf Augenhöhe Mehr erfahren Ringen Vom Ehrgeiz getrieben Mehr erfahren

Was macht Ihnen Hoffnung?

Maier: In der Rückrunde sehe ich uns stärker als in der Hinrunde. Attila Tamas hat in der Hinrunde gegen 125-Kilo-Männer ringen müssen. Gegen sie ist es für ihn als 98-Kilo-Kämpfer schwer zu bestehen. Aber er hat sein Möglichstes getan. Ich freue mich bei ihm schon auf die Rückrunde, denn dann sieht es bei ihm wesentlich besser aus. Dazu haben wir im Schwergewicht mit Riza Yildirim ein Pfund, bei dem ich nicht so viele Gegner sehe, die ihn besiegen können – wenn überhaupt.

In der Hinrunde gab es in der Mannschaft ein größeres Leistungsgefälle. Virgil Munteanu hat alle seine Kämpfe gewonnen. Auch Alexander Riefling war bisher ein Sieggarant. Dagegen haben andere wenig geholt, wie etwa der Russe Dzhambulat Ustaev. War das für Sie im Vorfeld absehbar?

Maier: Im Vorfeld haben wir uns von ihm ein bisschen mehr erwartet. Dzhambulat macht so etwas wie eine Krise durch und ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Man erkennt einen Trainingsrückstand. In der Rückrunde wird er nicht mehr so häufig eingesetzt werden, da wir dann aufgrund des Stilwechsels in den Klassen anders stellen können. In 75-Kilogramm-Freistil haben wir mit Yusov Timur noch einen jungen Mann, der derzeit noch angeschlagen ist. Er ist eigentlich einer der stärksten 75er, die wir auf die Matte stellen können.

Hossein Alizadeh ist seit drei Wochen am Arm verletzt und muss trotzdem immer wieder auf die Matte gehen. Liegt das daran, dass die Mannschaft dann doch nicht so gut besetzt ist nach der Fusion aus dem ASV Ladenburg und dem KSV Schriesheim und nicht so viele Ringer da sind?

Maier: Ja, das hängt damit zusammen. Aber Hossein lässt die Mannschaft auch nicht hängen. Er war die ganze Woche beim Physiotherapeuten und hat sich behandeln und massieren lassen. Beim MRT ist nichts Gravierendes herausgekommen. Wer mich bisher überzeugt hat, war Malik Bicekuev. Er hatte bisher nur zwei Einsätze, aber die hat er beide gewonnen. Gegen Viernheim hat er mich richtig überzeugt.

Wie sehen Sie die 2. Bundesliga-Süd insgesamt aufgestellt? Es gibt Kämpfe, in denen Mannschaften Klassen unbesetzt lassen und Ergebnisse, die in ihrer Deutlichkeit durchaus überraschen. So schlägt der VfK Schifferstadt die Löwen 21:9, um dann wenige Wochen später beim SV Hallbergmoos 4:28 unterzugehen ...

Maier: Die 2. Liga ist durchaus eine starke Liga. Baienfurt ist überdurchschnittlich gut besetzt und wurde am vergangenen Wochenende doch von Reilingen-Hockenheim geschlagen, was auch ein Signal für die Rückrunde sein kann: Jeder kann jeden schlagen. Ich hoffe nur, dass, wenn es um den Aufstieg in die 1. Liga geht – die zwei Erstplatzierten müssen aufsteigen – am Ende keine „komischen“ Ergebnisse gibt. Andererseits wird es auch im Abstiegskampf interessant, da zwei Teams den Weg in die untere Klasse gehen müssen. Die Konstellation der Liga ist eigentlich sehr gut, und ich glaube kaum, dass eine Mannschaft runter will. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich über den Auftritt des VfK Schifferstadt verwundert. Hier hätte ich mir nach unserer Auswärtsniederlage mehr erwartet. Seit dieser Zeit wird die Mannschaft schwächer.

Sie haben vor der Saison gesagt, dass Sie sich über 300 bis 500 Zuschauer bei den Heimkämpfen freuen würden. Diese Zahlen erreichen sie nicht. Sind Sie darüber enttäuscht?

Maier: Ja, wir haben mehr Zuschauer erwartet bei dem Aufwand, den wir betreiben. In Viernheim waren es vor vier Jahren noch1000 Zuschauer. Im Kampf gegen uns waren es vielleicht 300. Also hat die ganze Liga gelitten – ob das mit Corona zusammenhängt, oder ob es weniger Interesse gibt,weiß ich nicht. cg