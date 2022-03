Die Fahrstuhltür geht langsam auf

Mannheim. Dem FV 03 Ladenburg droht endgültig das Image als „Fahrstuhlmannschaft des Mannheimer Fußballkreises. In den vergangenen fünf Jahren stiegen die Römerstädter zweimal in die Kreisliga auf, jetzt droht wieder der Abstieg, am vergangenen Spieltag rutschte die Elf von Trainer Jörg Höpfner nach einer Niederlage gegen Rheinau (0:5) in die rote Zone. Für Höpfner wenig überraschend: „Wir wussten von Beginn an, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Den Abgang von gleich sieben Stammspielern konnten wir einfach nicht kompensieren und jetzt bekommen wir immer deutlicher die Quittung“, erklärt der 48-Jährige, den vor allem der Abgang seines Offensiv-Duos Felix Schreckenberger und Tobias Baumann zum MFC Lindenhof schmerzt.

Friedrichsfeld im Nacken

Zu den eigenen Sorgen gesellt sich auch noch eine wiedererstarkte Mannschaft aus Friedrichsfeld. Die Germania, zur Winterpause abgeschlagen Letzter, holte zuletzt drei Siege aus vier Spielen und ist auch von Ladenburg nicht mehr weit entfernt. „Das ist ein extrem heißer Abstiegskampf, in dem wir uns jetzt behaupten müssen. Wir selbst haben vor der Winterpause einige Punkte liegenlassen, da ging uns die Puste aus. Nach einer guten Vorbereitung und einem eigentlich guten Start habe ich aber berechtige Hoffnungen, dass es für den Klassenerhalt reicht“, so Höpfner, dem insbesondere der Kantersieg gegen Hemsbach (8:0) zum Rückrundenstart imponierte. Zudem legten die Römerstädter nochmals auf dem Transfermarkt nach und lotsten gleich vier Kicker in die Römerstadt. „Wir haben jetzt mehr Breite im Kader und können vor allem auch mit Corona-Ausfällen besser umgehen“, freut sich Höpfner über die Alternativen, die er vor allem in den kommenden drei Spielen gut gebrauchen kann.

Endgültig im Abstiegskampf: Ladenburgs Trainer Joerg Höpfner. © Berno Nix

Für Ladenburg werden es schließlich die entscheidenden Wochen: Erst wartet am Sonntag ein Gastspiel beim ebenso abstiegsbedrohten KSC Schwetzingen, danach geht es um wichtige Zähler bei den Tabellennachbarn Hochstätt Türkspor und SV Enosis. „Da gibt es Punkte zu holen, die in der Endabrechnung sehr wichtig werden. Ich will aber nicht von Schicksalsspielen sprechen, die Saison ist noch lang“, nimmt Höpfner den Druck von seiner Mannschaft und sieht noch einen wichtigen Faktor: „Wir sind eine eingeschworene Truppe und haben eine gute Stimmung, das ist ganz wichtig in solchen Phasen“. bah

