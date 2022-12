Die Akkus sind wieder voll

Mannheim. Fast zwei Jahre hat René Gölz eine Fußballpause gemacht – nun hat er wieder so richtig Lust. Der 46-Jährige, der im pfälzischen Rödersheim-Gronau lebt, wird wie bereits kurz berichtet beim Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim Nachfolger von Steffen Kohl, von dem sich der Klub vor dem abschließenden Ligaspiel in 2022 Anfang Dezember überraschend getrennt hatte.

Gölz ist kein Unbekannter in Heddesheim. Er führte die Fortuna in der Vergangenheit als Trainer innerhalb weniger Jahre von der Kreisklasse A II Mannheim bis in die Verbandsliga Nordbaden.

Zweimal schaffte er dort daraufhin mit den Heddesheimern die Vizemeisterschaft und dreimal stand die Fortuna unter ihm in den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden-Württemberg, in denen sie letztlich scheitern sollte. In der Abbruch-Saison 2020/21 entschloss sich der der Coach im Februar 2021 für die Auszeit. Sein Nachfolger wurde Frank Hettrich. „Die Pause hat wirklich gut getan, ich habe die Zeit mit meiner Familie sehr genossen, jetzt fühle ich mich wieder bereit für neue fußballerische Aufgaben“, sagt der alte und neue Trainer der Fortuna, der noch viele Spieler der aktuellen Heddesheimer Mannschaft kennt. „Fast die Hälfte“, zählt Gölz schnell durch. „Dennoch müssen wir uns jetzt aber erst einmal wieder einspielen. Aber ich gehe die Sache ganz gelassen an“

Offensivere Ausrichtung

Bei der Fortuna zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich. „Wir freuen uns sehr, dass René Gölz bei unserem Club zugesagt hat. Er hat siebeneinhalb Jahre sehr erfolgreich bei uns gearbeitet, kennt das Umfeld und die Rahmenbedingungen beim FVH bestens. Ich hatte mit René immer und zu jeder Zeit eine hervorragende Zusammenarbeit“, macht der Heddesheimer Geschäftsführer und Sportliche Leiter, Manfred Jordan, keinen Hehl daraus, dass Gölz sein Wunschtrainer ist.

Die Heddesheimer belegen in der Tabelle der Verbandsliga derzeit mit 36 Punkten den sechsten Rang. Der Rückstand auf den Ligazweiten 1. FC Mühlhausen beträgt sechs Zähler. Theoretisch ist der Aufstieg noch in Reichweite, aber Gölz baut keine Luftschlösser: „Nein, den Aufstieg gebe ich nicht als Ziel aus. Wir wollen eine gute Rückrunde spielen. Ich will ein bisschen offensiver spielen lassen als meine Vorgänger. Wichtig ist für mich, dass wir den Zuschauern einen schönen Fußball zeigen“, sagt Gölz, der bei der Fortuna ohnehin auf dem Zettel stand.

„Es war im Gespräch, dass ich im Sommer 2023 zurückkehre. Dann ergab es sich eben jetzt schon, dass der Trainerposten frei sein würde. Manfred Jordan hat mich entsprechend bearbeitet – und ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Gölz, der bereits an die nächste Spielzeit denkt: „Sicherlich ist ein Vorteil, wenn du als Trainer eine komplette Rückrunde hast, um dann eine schlagkräftige und eingespielte Mannschaft für die neue Saison zu haben.“ Da Gölz als gut vernetzt gilt und auch über Sponsorenkontakte verfügt, stellt sich die Frage fast von allein, ob die Fortuna in den kommenden Wochen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird. „Gezielt suchen wir nichts, aber wenn sich etwas auftut, könnte sich noch was tun“, will Gölz hier zumindest nichts ausschließen.

Start am 15. Januar

Die Heddesheimer starten am 15. Januar 2023 in die Rückrundenvorbereitung. Eine Reihe von Testspielen hat die Fortuna bereits ausgemacht. Gegner sind die Landesligisten FV 1918 Brühl, SV 98 Schwetzingen, FT Kirchheim, der Südwest-Verbandsligist TuS Rüssingen und der hessische Verbandsligist VfR Fehlheim. Teamchef Jordan sagt: „Es kommen noch zwei weitere Testspiele dazu, so dass René Gölz zusammen mit Co-Trainer Klaus Heitz viele Möglichkeiten hat, der Mannschaft seine Vorstellungen näher zu bringen.“