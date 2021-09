Dickes Neckarauer Ausrufezeichen

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim seine Favoritenrolle auf den Titel unterstrichen. Mit einem klaren Heimerfolg über den TSV Kürnbach übernahm das Team des Trainerduos Caner Dönmez und Serif Gürsoy die Tabellenführung. Auch der VfL Kurpfalz Neckarau kam zu einem verdienten Sieg. Der FK Srbija verpasste knapp eine Überraschung.

Neckarau – Bammental 4:1 (3:0)

Das war eine kleine Ansage an die Konkurrenz. Die Neckarauer dominierten den vermeintlichen Mitaufstiegsfavoriten. Im ersten Durchgang war der VfL Kurpfalz die klar bessere Mannschaft. Egzon Abdullahu verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (13.) und Neckarau profitierte von einem Eigentor von Tim Dosch (24.). Erneut Abdullahu sorgte für das 3:0 (34.). „Wir hätten noch das 4:0 und 5:0 erzielen können“, sagte der Neckarauer Trainer Richard Weber. Bammental warf früh alles nach vorne. Philipp Kampp verkürzte auf 1:3 (50.). Doch die Neckarauer bekamen den Sturmlauf des FC in den Griff. Daniel Gulde gelang in der Schlussminute noch das 4:1 (90.). vfl

FC Türkspor – TSV Kürnbach 6:0

In den ersten 20 Minuten tat sich der favorisierte FCT schwer. Doch dann brach ein verwandelter Foulelfmeter von Rahmi Can Bas den Bann. „Danach haben wir den Ball gut laufen gelassen und letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen“, befand Türkspor-Trainer Gürsoy.

Bas traf noch vor der Pause zum 2:0 (44.). Im zweiten Durchgang hatte der FCT alles im Griff und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Dolunay Cavdaroglu, Ihsan Erdogan, Izzedine Noura und letztlich noch der überragende Bas machten das halbe Dutzend Tore voll.

„Das war schon der erwartet schwache Gegner, aber wir haben das dann doch sehr gut gemacht“, befand Gürsoy nach dem 6:0. fct

FV Brühl – FK Srbija 1:1 (0:1)

Der FV musste erneut einem Elfmetertor hinterherlaufen, wachte aber dieses Mal noch rechtzeitig auf. Anton Markovic verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:0 (17.) für Srbija.

Brühl gelang es nicht, sich klare Chancen zu erspielen und hatte Glück, dass Keeper Sinan Bal nach einem Konter einen Treffer von Anton Markovic verhinderte. Der FVB verdiente sich in der Schlussphase den Ausgleich. Die eingewechselten Tim Hoffmann und Yusupha Sarr brachten mehr Schwung ins Brühler Offensivspiel. Hoffmann scheiterte von der Strafraumgrenze noch knapp (76.).

Aber in der 85. Minute war Dorn zur Stelle und verwandelte nach einem Schuss von Alagie Camara den Abpraller zum verdienten 1:1-Ausgleich. fvb

