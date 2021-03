Amsterdam. Die Herren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben im Olympiajahr einen tollen Pflichtspielauftakt hingelegt und die beiden Spiele in der FIH Pro League in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 (2:1) und 3:1 (1:0) gewonnen.

Obwohl in Deutschland die Feldhockeybundesligen erst in diesem Monat wieder den Spielbetrieb aufnehmen, während in den Niederlanden die Ligen wieder laufen, bot das Team von Bundestrainer Kais al Saadi bei den „Oranjes“ zweimal ein tolle Leistung, die auch Mannheimer Handschrift trug. So bot Paul Kaufmann (TSV Mannheim Hockey) beim 4:2 nicht nur wegen seines Tores in der 25. Minute zur 2:1-Pausenführung einen tollen Auftritt. Neben Kaufmann standen mit Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand drei Spieler vom Lokalrivalen Mannheimer HC auf dem Platz, während TSVMH-Clubkamerad Alexander Stadler als Ersatztorhüter aufgeboten war. Beim 3:1 war Stadler ein sicherer Rückhalt, während Weigand mit einem Doppelpack (11. und 51.) glänzte. Und erneut setzte Kaufmann Akzente, während Hinrichs und Müller pausierten.

Keine schlechten Auftritte legte in Amsterdam auch das Damenteam hin, unterlag jedoch mit 1:2 (1:0) und 0:3 (0:1). In der ersten Begegnung setzte Bundestrainer Xavier Reckinger auf die Dienste von Sonja Zimmermann und Naomi Heyn (beide Mannheimer HC). In der zweiten Partie erhielt Heyn eine Pause. and