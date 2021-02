Mannheim. Mit einem Nationalmannschaftslehrgang der Damen beim Mannheimer HC treibt der Deutsche Hockey-Bund (DHB) seine Olympia-Vorbereitung voran. Ein Heimspiel haben dabei Naomi Heyn und Sonja Zimmermann (beide Mannheimer HC).

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger wird dabei am Freitag und Samstag in der Traglufthalle auch zwei Testspiele gegen die belgische Auswahl bestreiten. Für die bereits für Olympia qualifizierten deutschen Damen sind diese zwei Tests äußerst wichtig, die Gäste aus Belgien haben die Olympia-Qualifikation nur knapp verpasst. Zuschauer sind bei beiden Spielen nicht zugelassen. and