DFB-Junioren gegen Spanien

Pforzheim. Die deutsche U-19-Junioren-Nationalmannschaft kommt nach Pforzheim. In der Arena 1. CfR Pforzheim trifft das Team von Trainer Guido Streichsbier am 25. Oktober um 18.15 Uhr auf Spanien – mit neun EM-Titeln Rekordsieger in dieser Altersklasse.

Karten für das Spiel gibt es ab sofort im DFB-Ticketshop. Der Sitzplatz kostet fünf Euro, Stehplatz-Karten sind für vier Euro erhältlich. Ermäßigte Tickets kosten in beiden Kategorien drei Euro. Für Gruppentickets ab zehn Personen – beispielsweise für Jugendmannschaften – beträgt der Preis pro Person zwei Euro. Am Spieltag öffnet das Stadion seine Tore eineinhalb Stunden vor Anpfiff um 16.45 Uhr. red