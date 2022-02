Deutscher Pass für Gonzalo Peillat

Mannheim. Gonzalo Peillat vom Mannheimer Hockeyclub hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich in der Quadratestadt wohlfühlt. Der Abwehrspieler, der 2016 mit Argentinien Olympiasieger wurde und als Strafeckenspezialist gilt, könnte bei den Sommerspielen 2024 in Paris für Deutschland auflaufen. In den sechs Jahren, seit er beim MHC in der Feldhockey-Bundesliga spielt, hat er nicht nur fleißig Deutsch gelernt, sondern nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt.

„Nur weil ich nun den deutschen Pass habe, heißt das nicht, dass ich Teil des Teams bin. Ob ich für Deutschland spielen kann, entscheidet André Henning als Bundestrainer“, betont Peillat und ergänzt: „Ich muss ein Mehrwert für die Mannschaft sein und mir meinen Platz verdienen. Ich hatte eigentlich für mich ausgeschlossen, noch einmal international zu spielen. Dass sich diese Möglichkeit nun ergeben könnte, ist auch für mich überraschend“, bekundet der 29-Jährige durchaus Interesse, künftig im Trikot des Deutschen Hockey-Bundes auf Torejagd zu gehen. Mit dem MHC wurde Peillat 2017 Deutscher Feldhockeymeister, seine Partnerin Florencia Habif spielt für die Bundesligadamen des MHC. and