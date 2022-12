Derbyzeit am Neckarplatt

Mannheim. Die Damen des Mannheimer HC und des Feudenheimer HC duellieren sich am Samstag im Topspiel der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga. Der Spitzenreiter und der Tabellenzweite treffen um 14.30 Uhr im Neckarplatt-Derby in der Irma Röchling-Halle aufeinander.

„Das Spiel gegen den FHC wird sicherlich nicht einfach, das wissen wir. Trotzdem sollte es unser Ziel sein, die drei Punkte zu holen. Ein Einzelspielwochenende ist für uns vielleicht gerade auch gar nicht so verkehrt, weil wir noch voll in den Prozessen sind“, blickt MHC-Trainer Nicklas Benecke dem Duell mit dem FHC am Samstag entgegen. „Wir haben hier und da ein paar kleine Blessuren, aber alles im Rahmen, so dass ich denke, dass ich am Samstag aus dem Vollen schöpfen kann“, rechnet der Benecke nicht mit personellen Sorgen beim Tabellenführer.

Höffling-Conradi vor OP

Die gibt es beim FHC dagegen schon. „Kadertechnisch sieht es so aus, dass Luisa Höffling-Conradi bis Jahresende raus ist, sie hat sich den Innenmeniskus gerissen und wird am Freitag operiert“, muss FHC-Coach Christian Wittler auf seine aktuell beste Torschützin verzichten. Wann sie wieder auf dem Platz stehen wird, ist ungewiss: „Im neuen Jahr müssen wir dann mal schauen, was die Tabelle sagt, ob wir sie dann noch zwingend brauchen oder das Ganze vorsichtig angehen.“ Wittler plagen vor dem Neckarplatt-Derby indes noch weitere Personalsorgen: „Emma Förter und Denise Hechler kränkeln zurzeit ein bisschen, aber ich bin zuversichtlich, dass sie bis Samstag fit werden.“

Auch das dritte Team aus der Quadratestadt spielt am Samstag. Bereits um 13.45 Uhr haben die Damen des TSV Mannheim Hockey Aufsteiger Nürnberger HTC unter dem Fernmeldeturm zu Gast. „Wir arbeiten in dieser Woche daran, unsere sehr starken Spielphasen konstanter in das Match zu bringen. Der NHTC hat als Aufsteiger zwei gute Spiele gemacht, sich nur noch nicht belohnt. Das wird ein enges Match, das wir zu Hause gewinnen wollen“, kann TSVMH-Damentrainer Sven Lindemann dafür auf den kompletten Kader zurückgreifen. and