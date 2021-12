Derbysieg stellt Weichen

Mannheim. Die Herren des TSV Mannheim Hockey bleiben in der Hallenhockey-Bundesliga Süd das Maß aller Dinge, dies bekam der Lokalrivale Mannheimer HC am Sonntag erneut zu spüren. Auch das zweite Derby zwischen den Topteams der Südstaffel ging mit 6:3 (2:3) an die Turner, die nach dem Auswärtssieg in der Irma-Röchling-Halle Platz eins im Süden so gut wie sicher haben. „Das war ein ganz klarer Schritt in Richtung Heimrecht im DM-Viertelfinale“, wusste ein zufriedener TSVMH-Coach Alex Vörg.

Den Heimvorteil wollten am Sonntag eigentlich auch die MHC-Herren nutzen, um sich für die 4:5-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. „Das tut schon richtig weh, denn gerade zu Hause willst du so ein Derby natürlich gewinnen. Der TSV war über das gesamte Spiel gesehen aber die bessere Mannschaft, da hat uns heute Lukas Stumpf im Tor auch lange mit seinen Paraden im Spiel gehalten“, sah MHC-Co-Trainer Peter Maschke bei den Hausherren dann doch ein paar individuelle Fehler zu viel. Diese müssen sich nun auf die Absicherung von Platz zwei konzentrieren, der dem MHC nur noch schwer zu nehmen sein dürfte.

Tolle Geste von Nicolas Proske

Bereits nach zwei Minuten konnte sich Stumpf im Derby auszeichnen, als er gegen TSVMH-Torjäger Philip Schlageter zur Stelle war und eine Strafecke parierte. Auch gegen Nils Grünenwald hielt der Goalie seinen Kasten sauber (10.). Danny Nguyen scheiterte auf der Gegenseite an TSVMH-Torwart Alexander Stadler (11.). In der 13. Minute sollte eine bemerkenswerte Szene folgen, so bejubelte der TSVMH zunächst das 1:0 durch Nicolas Proske. Er räumte auf Nachfrage des Schiedsrichters aber ein, den Ball mit dem Fuß berührt zu haben, weshalb das Tor nicht zählte. Das war eine tolle Geste des Fairplay in einem emotionalen Derby.

Im zweiten Viertel vergab Jossip Anzeneder einen Siebenmeter für den MHC (16.), danach lief es besser für die Hausherren, als Kapitän Jan-Philipp Fischer das 1:0 (17.) erzielte und Moritz Frey das 2:0 (19.) folgen ließ. Am Samstag hatte Frey beim 8:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Nürnberger HTC beim Debüt gleich sein erstes Bundesligator erzielt. Gleich drei Tore hatte schon am Freitagabend TSVMH-Stürmer Philip Schlageter beim 5:3 (3:2)-Heimsieg über die TG Frankenthal erzielt, im Derby verkürzte er per Strafecke für die Turner auf 1:2 (20.). MHC-Torjäger Paul Zmyslony stellte zwar auf 3:1 (24.), aber Lukas Goerdt traf noch vor der Halbzeit zum 3:2 (28./Strafecke).

Pausenführung reicht MHC nicht

Nach der Pause erzielte Nicolas Proske den 3:3-Ausgleich (41./Siebenmeter). Zu Beginn des Schlussviertels markierte Philip Schlageter die 4:3-Führung (48.) für die Gäste. Der MHC riskierte nun alles und nahm Stumpf für einen zusätzlichen Feldspieler aus dem Tor. Schlageter bedankte sich hierfür mit dem 5:3 (55.), Paul-Philipp Kaufmann setzte den 6:3-Schlusspunkt (58.).