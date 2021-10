Derby zur Einstimmung

Mannheim. Am Samstag steigt um 14 Uhr unter dem Fernmeldeturm in der Feldhockey-Bundesliga der Herren das Stadtduell zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Mannheimer HC. Das Derby der beiden Hockey-Erstligisten könnte dabei in dieser Saison sogar das einzige Aufeinandertreffen sein, da beide Lokalrivalen nicht derselben Staffel zugeordnet sind, in der nach der Hinrunde die verkürzte Rückrunde absolviert wird.

„Für uns ist es mittlerweile ein ganz normales Spiel – natürlich gegen eine Top-Mannschaft“, weiß TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller, dass die Schwarz-Weiß-Roten trotz Heimvorteil mit ihrer Zielsetzung Klassenerhalt sicher nicht die Favoritenrolle innehaben. „Daheim zu spielen und den Platz zu kennen, ist natürlich ein Vorteil. Wie alle Teams werden wir versuchen, gegen den MHC keine Ecken zu kassieren, sonst hast du keine Chance“, kennt Müller die Stärke von MHC-Strafecken-Spezialist Gonzalo Peillat.

Am Sonntag kommt Meister Köln

Auf der Gegenseite weiß MHC-Trainer Andreu Enrich um die Wichtigkeit der letzten beiden Wochenenden vor der Winterpause. „Wir spielen jetzt in zwei Wochen um zwölf Punkte. Das ist für uns ein sehr wichtiger Saisonabschnitt und das versuchen wir auch unseren Spielern zu vermitteln“, betont Enrich. Schließlich wollen die MHC-Herren unbedingt wieder ins Final Four um die deutsche Meisterschaft.

Im Gegensatz zu den TSVMH-Herren, die sich voll auf das Derby am Samstag konzentrieren können, hält der Sonntag (16 Uhr) für den MHC am Neckarplatt noch das Heimspiel gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Köln parat. „Die Partie am Samstag beim TSV ist nicht einfach. Letzte Saison haben wir beim 1:0-Sieg sehr kämpfen müssen. Auch am Sonntag wird es schwer, denn mit Köln kommt eine der besten Mannschaften Europas. Trotzdem sind wir gut auf das Wochenende vorbereitet.“, geht MHC-Coach Enrich optimistisch in das spannungsgeladene Doppelspielwochenende. and

