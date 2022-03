Derby zum Auftakt

Mannheim. Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau ist am Donnerstag von seinem Trainingslager in Antalaya zurückgekommen. Am Sonntag, 15 Uhr, steht für das Team des Trainertrios Richard Wagner, Feytullah Genc und Bernd Wiegand gleich das Derby beim FV Brühl an. „Das ist ein strammer Zeitplan, aber wir nehmen das so an“, sagt Kurpfalz-Teammanager Lacky Paschaloglou, der nicht mit in die Türkei geflogen war. Er trainierte die daheimgebliebenen Akteure. „Im Trainingslager hat sich kein Spieler verletzt. Alle sind gesund zurück. Leider werden aber unsere beiden etatmäßigen Innenverteidiger fehlen. Sie haben sich hier Verletzungen zugezogen, könnten zur Not zwar mitmachen. Aber wir wissen noch nicht, ob wir das riskieren sollen“, sagt Paschaloglou. Miljan Joksimovic und der erfahrenen Haudegen Giovanni Scalamato werden ausgerechnet im Derby also wohl nicht dabei sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Neckarauer belegen derzeit mit 35 Punkten den zweiten Tabellenrang. Der VfL Kurpfalz hat aber zwei Spiele weniger als der Dritte FC Türkspor Mannheim (38 Punkte) und Spitzenreiter FT Kirchheim (41) ausgetragen. Der Zweite ASV Eppelheim (38 Zähler) hat eine Begegnung mehr als die Neckarauer absolviert.

Paschaloglou warnt allerdings vor dem nächsten Gegner. „Die Brühler haben schon zweimal gespielt. Und das ziemlich gut. Sie haben Schwetzingen zu Hause mit 2:0 geschlagen und auswärts in Eppelheim ein Unentschieden geholt. Gerade auf der neuen Anlage, die der FV da hat, werden die uns alles abverlangen“, ist sich der Neckarauer Teamchef sicher. Der VfL Kurpfalz steht vor einer englischen Woche. Bereits am Mittwoch bestreitet Neckarau das Nachholspiel (19.30 Uhr) gegen den ASV Eppelheim. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2