Derby-Zeit in der Halle

Mannheim. Am Freitag (20 Uhr) ist in der Hallenhockey-Bundesliga Derbyzeit angesagt. Die Herren des TSV Mannheim Hockey empfangen den Lokalrivalen Mannheimer HC unter dem Fernmeldeturm. „Wenig überraschend erwarten wir am Freitag ein absolutes Top-Spiel, bei dem Details, Erfahrung und Tagesform entscheidend sein können“, blickt Carsten-Felix Müller, der die TSVMH-Herren gemeinsam mit Alexander Vörg coacht, mit Vorfreude auf das Duell zwischen den beiden bisher besten Teams der Südgruppe. Die Gäste vom MHC haben ebenso wie die TSVMH-Herren ihre beiden Auftaktspiele gewonnen und betätigten sich mit 33 Toren dabei als echte Torfabrik.

„Das Derby am Freitag ist das wichtigste Spiel der Saison für uns. Der TSVMH hat eine unfassbar starke Mannschaft, aber auch wenn wir weiter auf unsere in der Ausbildung befindlichen Sportsoldaten verzichten müssen, wollen wir unsere bisher beste Saisonleistung abrufen“, sagt MHC-Co-Trainer Peter Maschke, der auch um die Stärken des eigenen Teams weiß. „Natürlich gilt es für uns, an die Leistungen vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. Das gilt auch für unser Heimspiel gegen den Münchner SC“, geht Maschkes Blick schon weiter bis Sonntag, wenn der MHC um 15 Uhr den MSC zu Gast hat.

Den TSVMH-Herren steht am Sonntag (14 Uhr) gleich ein weiteres Derby ins Haus, wenn sie bei der TG Frankenthal antreten. „Da wollen wir die drei Punkte holen“, stellt Müller klar. and