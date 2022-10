Derby steckt Mannheimer Duo noch in den Knochen

Hamburg/München. Wie viele Körner die Bundesligaherren des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC am Freitagabend im Lokalderby unter dem Fernmeldeturm gelassen haben, ist zwar nicht übermittelt, es dürften aber schon einige gewesen sein. So täuscht die 0:3 (0:0)-Heimniederlage der TSVMH-Herren darüber hinweg, dass die Hausherren dem favorisierten MHC lange Paroli boten, ehe Tim Seagon mit dem 1:0 (53.) der Brustlöser für die MHC-Herren gelang. Die agierten in der Schlussphase dann zudem clever, als der starke TSVMH-Torhüter Emiliano Bosso den Kasten in der 58. Minute zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verließ und Raphael Hartkopf (59.) und Gonzalo Peillat (60./Strafecke) diesen Umstand nutzen, um den Derbysieg der Blau-Weiß-Roten unter Dach und Fach zu bringen.

So steckte trotz des spielfreien Samstags das hart umkämpfte Stadtderby bei den Mannheimer Feldhockey-Bundesligisten am Sonntag durchaus noch in den Knochen. Während sich die TSVMH-Herren trotz Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Dario Benke (58.) beim Münchner SC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden ertrotzen, nahmen auch die MHC-Herren auswärts einen Punkt mit. Trotz einiger guter Tormöglichkeiten auf beiden Seiten endete in Hamburg die Partie beim Club an der Alster 0:0. „Wir waren nicht ganz so frisch“, hatte MHC-Coach Andreu Enrich bei seinem Team in Hamburg aber dennoch mehr bessere Torchancen ausgemacht, als bei Alster. „Vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Enrich etwa mit Blick auf die Szene, als Daniel Kyriakides den Versuch von Raphael Hartkopf gerade noch von der Hamburger-Torlinie kratzte (10.).

In Halbzeit zwei gab es diese Situation andersherum, als diesmal Erik Kleinlein auf MHC-Seite für seinen geschlagenen Torwart gegen Jack Heldens das Tor verhinderte (33.). „Das Ergebnis ist nicht ungerecht“, befand Enrich zum Remis.

Auch im Spiel des TSVMH in München sollte es eine solche Rettungsaktion eines Feldspielers geben, als Nils Grünenwald dem MSC-Angreifer Julian Böllhoff in der vorletzten Minute das 2:1 verweigerte. Nicolas Proske hatte die Turner mit 1:0 (7.) in Führung gebracht, aber Nikas Berendts (8./Strafecke) glich fast postwendend aus.

Auch im Derby am Freitag wäre für den TSVMH Zählbares möglich gewesen. „Wenn Leandro Tolini in der 47. Minute die Strafecke für uns verwandelt, dann wäre auch ein Sieg möglich gewesen“, bedauerte TSVMH-Trainer Héctor Martinez, dem sein guter Freund Andreu Enrich beipflichtete. „Wenn wir da das Tor bekommen, dann kann das hier anders ausgehen“, war Enrich die beim weiter fortschreitenden Stand von 0:0 steigende Ungeduld bei seinem Team nicht entgangen. and