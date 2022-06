Derby-Sieg wahrt Chance

Mannheim. Die Mannheim Bandits haben in der Oberliga Baden-Württemberg ihre Chance im Aufstiegsrennen mit einem 37:34 (7:3, 7:7, 15:7, 8:17)-Heimsieg gegen die Heidelberg Hunters gewahrt. In einem umkämpften Kurpfalz-Derby waren in Hälfte eins Florian Joa und Jan Hertrich mit Touchdowns für die American Footballer der MTG Mannheim erfolgreich, während Robin Hammer ein Fieldgoal und Johannes Czompel einen Touchdown für die Hunters erzielten.

Auch Okan Öz (am Ball) steuerte einen Touchdown für die Bandits bei. © Pix

In der zweiten Halbzeit landeten Philipp Appel, Okan Öz und Yannik Mody Touchdowns für die Bandits, wobei diese bei Appel und Mody mit einer Two-Point-Conversion veredelt wurden.

Für die Hunters erzielten Luca Mohr und Quarterback Brian Rushing (2) ebenfalls drei Touchdowns und die Gäste hatten zusätzlich noch einen Safety für zwei Punkte, doch nach Rushings zweitem Touchdown misslang den Heidelbergern beim Stand von 37:34 der Onside Kick und Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann konnte anschließend zum Sieg abknien. and