Derby-Sieg bringt Platz eins

Mannheim. Mittelstürmer Marcel Jakubith von der TSG Rheinau riss sich nach Schlusspfiff das Trikot vom Leib und schleuderte es in die Luft, auf der Spielerbank und unter den Zuschauern brandete lautstarker Jubel auf. Als wäre mit dem knappen 2:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt der Aufstieg bereits unter Dach und Fach gebracht worden. Ganz so weit ist es noch nicht, aber immerhin verdrängte die TSG mit dem Derbysieg den SCP vom ersten Tabellenplatz und ist mit zwei Punkten Vorsprung vorerst der Gejagte in der Fußball-Kreisklasse A1. Marcel Ghirastau brachte die Pfingstberger in Führung (11.), Jakubith glich noch vor der Pause sehenswert aus (32.). Den späteren Siegtreffer für die TSG erzielte Emre Sen (51.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es war ein sehr wichtiges Spiel. Jetzt sind wir sogar Spitzenreiter, jedoch mit einem Spiel mehr. Wir haben jetzt Druck auf die Pfingtsberger aufgebaut, dass sie gewinnen müssen. Aber auch wir haben noch harte Spiele vor uns“, analysierte Jakubith die aus Rheinauer Sicht verbesserte Ausgangslage im Aufstiegsrennen.

Den besseren Start in die intensiv geführte Partie erwischte der SC Pfingstberg-Hochstätt. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schaltete Ghirastau am schnellsten und nickte zur Führung für die Gäste ein (11.).

Jakubith verwandelt Ecke direkt

Mehr zum Thema Fußball-Kreisklasse A 1 SC Pfingstberg-Hochstätt steht unter Druck Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse A1 Noch kein Endspiel Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse A 1 Ein Zeichen im Titelkampf Mehr erfahren

Danach kontrollierte der SCPH die Partie mit wenig Mühe und hielt Rheinau weit weg vom eigenen Tor. „Wir haben nach dem 1:0 bewusst abwartend gespielt, aber die TSG hat uns nicht die Räume gegeben. Dann hat Rheinau ein glückliches 1:1 erzielt. Das hat uns vor der Halbzeit aus der Bahn geworfen“, sah SCPH-Trainer Miguel de Mingo im Ausgleichstreffer den Wendepunkt im Spiel. Jakubith hatte eine Ecke direkt verwandelt, der Ball segelte über alle hinweg, prallte an den Innenpfosten und von da ins Tor (31.). „Ich versuche öfters mal den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Ich habe gesehen, dass der Torhüter etwas weiter von der Linie wegsteht und wollte es dann mal probieren und es hat funktioniert“, freute sich der Torschütze über den Treffer mit Seltenheitswert und über den wichtigen Ausgleich zum richtigen Zeitpunkt.

Nach der Pause häuften sich die Torszenen. Der quirlige Unruheherd Ghirastau vergab zunächst die Führung für Pfingstberg (47.). Wenig später leitete Jakubith die Führung ein. Der Rheinauer Mittelstürmer scheiterte mit seinem Distanzschuss an der Latte, im Nachsetzen schob Emre Sen den Ball am SCPH-Torhüter Benedict Kraus vorbei (51.). Initiator Jakubith heimste nach starker Leistung ein Lob von Arthur Leneschmidt, der kurzfristig den Posten von Frank Cholewa im TSG-Trainerteam übernahm, ein: „Marcel ist ein Spieler, der vorne die Bälle festmachen kann und uns mit seiner Spielintelligenz und Erfahrung hilft. Es wurde mal wieder Zeit, dass Marcel nach einer Durststrecke so ein Spiel abliefert. Er hat zudem sehr mannschaftsdienlich gespielt.“

Danach spielte allerdings fast nur noch Pfingstberg-Hochstätt und drückte mit Vehemenz auf den Ausgleich. Alleine Ghirastau vergab zwischen der 51. und 59. Spielminute drei aussichtsreiche Chancen. Im Gegenzug lenkte Kraus einen Fernschuss von Emre Sen gerade so um den Pfosten (61.). Doch der SCPH blieb am Drücker. Alexander Rohr traf sehenswert nur die Latte, den Nachschuss von Yazan Elmousa parierte Dominik Szeman (68.). Das hätte das 2:2 sein müssen. Bei einem weiteren Lattentreffer hatte Rheinau erneut Glück (76.). „Wir haben die hundertprozentigen Torchancen nicht reingemacht, das ist unser Problem der letzten Spiele“, haderte de Mingo. Sein Gegenüber Niki Antos sah es ähnlich: „Am Schluss hatten wir auch das Quäntchen Glück, dass wir uns aber auch über die 90 Minuten verdient haben“, und schob hinterher: „Die Moral der Mannschaft war ausschlaggebend für den Sieg.“

Zu hoch hängen wollten alle Beteiligten die neue Konstellation jedoch nicht. „Für uns hat sich nichts geändert. Wir haben es noch selber in der Hand und die Leistung der Jungs stimmt mich zuversichtlich“, erklärte de Mingo.