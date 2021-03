Mannheim. An das letzte Stadtderby in der Feldhockey-Bundesliga haben die Herren des TSV Mannheim Hockey keine guten Erinnerungen. Am 28. Oktober 2020 setzte es eine 0:7-Klatsche beim Mannheimer HC. Am Samstag (16 Uhr) kommt es zur Neuauflage, wobei die Turner dieses Mal den Heimvorteil genießen. Ganz so groß ist dieser aber nicht, da weiter keine Zuschauer zugelassen sind. Die Hockeyfans können das Derby aber im Livestream auf www.sportdeutschland.tv verfolgen.

„Wir wollen uns vor allem leidenschaftlicher und kämpferischer zeigen als im Hinspiel. Da hat man die Müdigkeit zum Ende einer sehr anstrengenden Runde unter Corona-Bedingungen schon deutlich gesehen. Wenn wir das gut machen, wird das automatisch am Ergebnis erkennbar sein“, sagt Carsten-Felix Müller, der den TSVMH gemeinsam mit Alexander Vörg coacht.

Maschke warnt

Die Rollen scheinen am Samstag klar verteilt. Der MHC steht in der Staffel B auf Platz zwei und hat das Play-off-Viertelfinale gebucht, während der TSVMH den vorletzten Rang (5.) belegt und die Play-downs um den Klassenerhalt nicht mehr vermeiden kann. Dennoch will sich der MHC nicht vom 7:0-Kantersieg blenden lassen. „Wir erwarten, dass sich der TSV für diese Klatsche revanchieren will. Für den TSV geht es darum, sich für die Play-downs gut zu positionieren, während wir uns bestmöglich platzieren wollen, um eine gute Paarung für das Play-off-Viertelfinale zu bekommen“, betont MHC-Co-Trainer Peter Maschke.

Für den TSVMH ist das Lokalderby nach der Winterpause der Auftakt in die entscheidende Saisonphase, dafür haben die Schwarz-Weiß-Roten ihren Bundesligakader vergrößert. Sie setzen dabei mit Vyan Grundler, Linus Beckerbauer, Benni Berger, Paul Drautz, Nathan Mennerich, Vincent Heger, Yannik Schlossareck und Emil Ginter auf Spieler, die aus der eigenen Jugend stammen.

Der MHC hatte am vergangenen Samstag bereits seine erste Partie nach der Winterpause und gewann das Nachholspiel bei Schlusslicht Nürnberg HTC mit 6:0. Wie schon in Franken werden die Blau-Weiß-Roten im Derby neben Luis Knisel auch auf den verletzten Neuzugang Alexander Schöllkopf (Muskelfaserriss) verzichten müssen, der sich nach einer studiumsbedingten Leistungssportpause dem MHC angeschlossen hat und 2017 mit dem Bundesligakonkurrenten Rot-Weiss Köln die Euro Hockey League gewann. and