Derby mit dem Rücken zur Wand

Edingen-Neckarhausen. Ein fußballerischer Leckerbissen ist am Sonntag in Neckarhausen nicht zu erwarten. „Es wird ein kampfbetontes, laufintensives Spiel, in dem die Grundtugenden gefordert sind“, sagt Gabriel Reiß, Trainer des FC Viktoria Neckarhausen, der mit seinem Team im Ortsderby in der Fußball-Kreisklasse A1 die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen empfängt. Deren Trainer Maik Meissner bläst ins gleiche Horn. „Es werden Kampf- und Laufbereitschaft gefordert. Spielerische Elemente wird man wohl weniger sehen.“

„Müssen griffig und willig sein“

Selten in der Vergangenheit hatte das Duell zwischen den Ortsrivalen eine solche existenzielle Brisanz wie aktuell. Sowohl der FC Viktoria als Tabellen-13. als auch die DJK Fortuna als Fünfzehnter stehen mit dem Rücken zur Wand und haben den Rückrundenstart mit zwei Niederlagen in den Sand gesetzt. „Wir wissen, dass die Lage akut ist. Durch die Niederlagen in den beiden letzten Spielen gegen Mitkonkurrenten haben wir es verpasst, den Abstand nach unten zu vergrößern“, sagt Reiß. Durch die Rückrundenvorbereitung, die nach seiner Aussage sogar größtenteils gut verlaufen ist, entstand der Optimismus, sich vielleicht schnell aller Sorgen entledigen zu können. Die Neuzugänge hätten sich gut integriert, so Reiß, und ansprechende Leistungen gezeigt, lediglich die Ergebnisse stimmen nicht. Dennoch ist seine Mannschaft nun zum Siegen verpflichtet.

Viktoria-Trainer Gabriel Reiß hofft auf das Erreichen des Minimalziels. © Berno Nix

„Wir müssen griffig und willig sein – mehr als der Gegner“, fordert Reiß. Noch lauter als bei der Viktoria schrillen die Alarmglocken bei der DJK Fortuna, wo der Abstand auf das rettende Ufer inzwischen fünf Punkte beträgt.

Neu-Trainer Maik Meissner, der zum Jahreswechsel übernommen hatte, sah erste gute Ansätze, musste aber auch an das Team appellieren. „In Oftersheim (1:3, Anm.d.Red.) hätten wir einen Punkt mitnehmen können und verdient gehabt. Gegen Pfingstberg (0:5, Anm.d.Red.) hatten wir nicht den Hauch einer Chance“, so Meissner. „Wir haben den Spielern zu verstehen gegeben, dass es nicht mehr nur um persönliche Belange geht, sondern um den Verein. Es ist fünf nach zwölf.“

Während Reiß für das Neckarhäuser Keller-Derby fast aus dem Vollen schöpfen kann, deuteten sich beim Gegner erste Corona-Fälle an, so dass Meissner noch keine Grundaufstellung skizzieren kann. wy