Derby in der Bundesliga

Hockenheim. Nach einer einwöchigen Pause startet die Bundesliga Südost am Wochenende in die Rückrunde. Gleich zum nordbadischen Duell kommt es an diesem Samstag (19.30 Uhr) zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem SRC Viernheim. Die Gastgeber siegten nach tollem Kampf in der Vorrunde mit 15:10 und haben sich fest vorgenommen, diesen Erfolg auf eigener Matte zu wiederholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Stilartwechsel spielt dem Team von Wolfgang Laier in die Karten, da man nun noch bessere Aufstellungsvarianten hat. Viernheim hingegen hofft auf den ersten Punktgewinn nach zuletzt herben Niederlagen in dieser starken Ligagruppe.

Der ASV Ladenburg empfängt den bisher erst einmal geschlagenen Spitzenreiter KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt zum Gipfeltreffen in der Regionalliga. Der Tabellenzweite möchte sich für die doch recht deutliche 10:23-Niederlage aus der Vorrunde revanchieren und seinen – eventuell möglichen – Aufstiegsplatz in die Zweite Liga verteidigen (Samstag, 20 Uhr, Lobdengauhalle). Der KSV Schriesheim reist zum heimstarken Tabellennachbarn KSV Hofstetten, gegen den man in der Vorrunde nur knapp unterlegen war. Ein Auswärtserfolg wäre Gold wert, da die abstiegsgefährdeten Vereine von Platz sechs bis neun nur ein Punkt trennt. T.P.