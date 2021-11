Derby geht an die SGL

Leutershausen. Kaum gefährdet – auch wenn es am Ende nochmal etwas eng wurde: Handball-Drittligist SG Leutershausen hat das Derby gegen die HG Oftersheim-Schwetzingen zum Hinrunden-Abschluss mit 32:29 (19:13) gewonnen. Die Bergsträßer gingen als klarer Favorit in die Partie gegen die von Ex-Trainer Frank Schmitt trainierte HG Oftersheim- Schwetzingen – und unterstrichen die Rolle von Beginn an. SGL-Regisseur Kevin Bitz war dabei der Mann der ersten Hälfte, denn allein in den ersten 30 Minuten erzielte der 28-Jährige sieben seiner insgesamt acht Tore und war so stark an der 19:13-Pausenführung beteiligt.

Auch nach dem Wechsel zeigte sich die SGL überlegen und baute den Vorsprung zeitweise auf acht Tore aus. Trainer Marc Nagel konnte so etwas wechseln, was die HG wieder etwas herankommen ließ, doch Torwart-Routinier Alexander Hübe zerstörte durch eine Parade drei Minuten vor Schluss die Aufholjagd der Gäste. Mit diesem Erfolg kletterten die Roten Teufel auf Platz zwei in der Tabelle der Staffel F, dabei steht noch das Nachholspiel in Haßloch am 8. Dezember an. Verzichten müssen die Bergsträßer in den kommenden Wochen auf Linksaußen Gianluca Pauli, der sich am Samstag einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte.

Torschützen der SG Leutershausen: Bitz (8), Schreiber (6), Röller (5), Scholz (4), Pauli (3/2), Schmitt (3/1), Ulrich (2), Ruß (1). red