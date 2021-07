Derby beim FCK am 11. September

Mannheim. Für die Fans des SV Waldhof gibt es mindestens zwei Fixpunkte in der Saison: die Derbys gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Hinspiel können sich die Anhänger des Fußball-Drittligisten nun schon einmal fest in den Kalender eintragen, gespielt wird am 11. September (Samstag) um 14 Uhr auf dem Betzenberg. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun mit der zeitgenauen Terminierung der Spieltage drei bis zehn bekannt.

Nach den bereits terminierten Auftaktspielen gegen den 1. FC Magdeburg (24. Juli, 14 Uhr) und bei Borussia Dortmund II (31. Juli, 14 Uhr), geht es für die Mannheimer dann zu Hause gegen die Würzburger Kickers (Sonntag, 15. August, 14 Uhr) und eine Woche später zu Viktoria Köln (Samstag, 21. August, 14 Uhr).

Nächster Gegner in der ersten englischen Woche an einem Dienstagabend (24. August, 19 Uhr) ist der SV Meppen, danach geht es zu Aufsteiger Viktoria Berlin (28. August, 14 Uhr). Vor dem Derby empfängt der SVW am 4. September (14 Uhr) Türkgücü München, fix terminiert ist auch das Heimspiel gegen Halle (18. September, 14 Uhr) und die Auswärtspartie gegen Braunschweig (25. September, 14 Uhr). th