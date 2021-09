Der Weg zur WM führt über Mannheim

Mannheim. Am Wochenende zeigt Mannheim, dass es auch eine Stadt des Turnens ist. Denn unter dem Titel „Bundesliga im Quadrat“ gastiert am Samstag und Sonntag, 2./3. Oktober, die Deutsche Turnliga in der GBG Halle. Höhepunkt am Samstag ist der erste Wettkampftag der 1. Liga (16.30 Uhr), in der auch die Lokalmatadorinnen von der TG Mannheim an die Geräte gehen. Bereits um 11.30 Uhr startet die 2. Liga. Am Sonntag übergibt Ausrichter TG Mannheim den Staffelstab an den TV Neckarau, der für die 3. Liga (9.30 Uhr) und die Regionalliga Nord (15 Uhr) verantwortlich ist.

Der Erstliga-Wettkampf ist von besonderer Bedeutung, da er auch die zweite Qualifikation für die Weltmeisterschaften in zwei Wochen in Japan ist. Um einen Startplatz im DTB-Quartett bewerben sich Pauline Schäfer-Betz, Aiyu Zhu, Lona Häcker, Emma Malewski und Lea Quaas. Die Olympiastarterinnen Eli Seitz und Kim Bui werden nur unter den Zuschauerinnen sein.

In ihre 15. Bundesliga-Saison gehen die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum, Hauptziel der Mädels der TG Mannheim ist der Klassenerhalt. „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, haben Cheftrainerin Alina Korrmann und Kollegin Nina Kirakosjan ausgegeben. Ein Selbstläufer wird das für die junge Riege aber nicht. Denn Janoah Müller (AK 14), Julia Goldbeck, Camilla Eberle (beide AK 13) und Line Meyer (AK 12) sind zwar im Nachwuchsbundeskader, gehören aber im Kreise der Erstligistinnen zu den Jüngsten. Die beiden 18-jährigen Muriel Klumpp und Laeticia Gloger trainieren wegen Abitur, Ausbildung und Rückenproblemen nicht voll, gar drei Monate muss die 13-jährige Silja Stöhr – eine der besten Vierkämpferinnen der TG – pausieren. Also stehen ihre drei Altersgenossinnen Janoah, Julia und Camilla vor der Herausforderung, einen vollen Wettkampf zu turnen.

„Für unsere jungen Mädchen ist es wichtig, dass sie nicht immer nur gegen Gleichaltrige antreten, sondern auch gegen deutsche Spitzenturnerinnen Erfahrung sammeln“, ist für Korrmann das Erreichen des Liga-Finals der besten Vier kein Ziel. „Wenn sie gut durch ihre Programme kommen, dann ist Platz fünf bis sieben möglich. Aber ich weiß nicht, wie die Konkurrenz nach der einjährigen Liga-Pause drauf ist.“

MTV Stuttgart der große Favorit

Topfavorit schon am ersten der drei Wettkampftage ist Abonnementmeister MTV Stuttgart. In den vergangenen beiden Jahren war der TSV Tittmoning der einzige Herausforderer der Schwäbinnen. Der Club aus Oberbayern ist eine Art Dependance des Chemnitzer Bundesleistungszentrums, fast alle Erst- und Zweitligaturnerinnen des TSV trainieren dort. Immer für einen Platz unter den Top Vier ist die TG Karlsruhe-Söllingen gut, von der Papierform her ist auch das TZ DSHS Köln mit Olympiateilnehmerin Sarah Voss stark einzuschätzen. Wie der TGM geht es auch dem SSV Ulm, dem Dresdner SC und der KTG Hannover nur um den Klassenerhalt.

Auch am Sonntag sind Lokalmatadorinnen am Start, denn in der 3. Bundesliga ist die KTG Heidelberg gefordert, in der Regionalliga Mitausrichter TV Neckarau. Delia Crainic trainiert die neun jungen TVN-Damen zwischen 14 und Anfang 20 Jahren, die sich besonders auf die gute Geräteausstattung freuen. sd