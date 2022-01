Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blick in die 3. Liga - Lauterns Trainer Marco Antwerpen macht Fans Hoffnung auf den Zweitliga-Aufstieg / Ex-Waldhöfer Jan-Hendrik Marx heuert in Braunschweig an „Der Verein lechzt nach Erfolgen“

Mit Trainer Marco Antwerpen ist der FCK wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.