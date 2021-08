Der Titel in greifbarer Nähe

Krefeld. Der Tabellenführer der Tennis-Bundesliga hat seine Hausaufgaben gemacht. Am Sonntag setzte sich Grün-Weiss Mannheim mit 5:1 bei Blau-Weiß Krefeld durch und geht mit besten Voraussetzungen in den finalen Doppelspieltag. Der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten TC Großhesselohe vergrößerte sich zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte. „Es ist optimal gelaufen. Wir haben es am nächsten Wochenende in der eigenen Hand, wieder etwas ganz besonderes zu erreichen. Die Ausgangslage ist super für uns“, schätzt Teamchef Gerald Marzenell die Situation vor dem heißen Saisonfinale ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den entscheidenden Punkt zum Sieg sorgten Maximilian Marterer und Pedro Martinez. Noch während das zweite Doppel lief, bildeten die Spieler und Betreuer nach dem Sieg zum 4:1 einen Kreis und brüllten ihren grün-weissen Schlachtruf, der über die gesamte Anlage in Krefeld hallte. Den Schlusspunkt zum 5:1-Erfolg setzten Bernabe Zapata und Julian Lenz. „Beide Doppel haben wirklich Klasse gespielt“, resümierte Marzenell. Den Auftakt am siebten Spieltag machte Zapata Miralles. Der Sandplatzspezialist hatte gegen Federico Gaio, einen von insgesamt vier eingesetzten Italienern im Team der Krefelder, wenig Probleme und siegte in zwei Sätzen.

BW Krefeld – Grün-Weiss 1:5 Einzel: Stefano Travaglia – Pedro Martinez 7:6(3),4:6, 10:7; Federico – Gaio – Bernabe Zapata Miralles 3:6,4:6; Andrea Pellegrino – Maximilian Marterer 0:6,4:6; Flavio Cobolli – Tobias Kamke 3:6,6:4,8:10. Doppel: Travaglia/Cobolli – Martinez/Marterer 1:6,2:6; Gaio/Pellegrino – Zapata Miralles/Lenz 6:7(5),4:6.

Deutlich mehr Mühe hatte da schon Tobias Kamke gegen Flavio Cobolli. In einem ganz engen Match entschied der 35-Jährige letztlich den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich. „Ich glaube der Unterschied zwischen 2:0 und 1:1 nach der ersten Runde ist immens. Da kann sich das ganze Punktspiel schnell drehen“, war Kamke nach seinem wichtigen Sieg sichtlich erleichtert. „Bei den letzten Punkten versucht man sich eigentlich nur noch mal auf den Matchplan zu besinnen und klares Tennis zu spielen, weil die Anspannung groß ist. Danach fällt erst mal eine Riesenlast von einem ab“, sagte Kamke nach dem verwandelten Matchball und seinem ersten Sieg für die Mannheimer im zweiten Einsatz der Saison.

Riesenlast fällt von den Schultern

Die Führung gegen die abstiegsbedrohten Krefelder baute Maximilian Marterer danach weiter aus. Der 26-jährige Linkshänder spielte auf hohem Niveau und besiegte Andrea Pellegrino glatt in zwei Durchgängen. „Das ist oftmals das Tückische, wenn man den ersten Satz sehr gut anfängt und 6:0 gewinnt. Dann dranzubleiben, ist nicht so einfach. Aber ich habe heute sehr konzentriert und solide gespielt“, war Marterer hoch zufrieden mit dem Sieg zum 3:0-Zwischenstand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die vorzeitige Entscheidung nach den Einzeln verpasste Pedro Martinez. Im neunten Einsatz dieser Saison für Grün-Weiss musste der Spanier erstmals eine Niederlage einstecken. Sein Gegner Stefano Travaglia, Nummer 98 der Weltrangliste, behielt, angetrieben vom lautstarken Heimpublikum, nach genau zwei Stunden Spielzeit die Oberhand. Den ungewohnten Ausrutscher der Zuverlässigkeit in Person Martinez bügelten die Mitspieler allerdings wieder aus.

Zweikampf an der Tabellenspitze

Dem direkten Konkurrenten um den Titel Gladbacher HTC gelang dies bei seiner 2:4-Heimniederlage nicht. Der schärfste Verfolger unterlag dem starken Aufsteiger TSV Rosenheim, der bereits den Mannheimern die einzige Saisonniederlage bescherte und hat dadurch nur noch geringe Chancen im Meisterschaftsrennen.

„Ich hatte mit einem Dreikampf gerechnet. Jetzt läuft es wohl auf einen Zweikampf heraus, mit einem Endspiel am Sonntag in München“, erklärt Marzenell nach der erledigten Pflichtaufgabe. Der Hauptkonkurrent heißt jetzt TC Großhesselohe, die die Mannheimer am letzten Spieltag empfangen. Zwei Tage zuvor tritt Grün-Weiss Mannheim am Freitag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenachten Rochusclub Düsseldorf an.