Der nächste Umbruch

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben eine Horrorsaison 2022 hinter sich. Mit Ach und Krach vermied der Deutsche Baseball-Rekordmeister den Abstieg in die Zweite Bundesliga. Einen Monat vor Beginn der neuen Saison haben die Wirbelwinde nun wieder viel verändert. Laut Clubpräsident Peter Engelhardt, der beim Aufbau des aktuellen Kaders hinter den Kulissen die Fäden zog, steht dem Erstligisten aber wohl wieder eine schwierige Spielzeit bevor.

„Wir wollen natürlich die Play-offs erreichen, aber es wird nicht einfach. Zumal wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, in der es zahlreiche neue Gesichter gibt“, sagt Engelhardt, der auch einen neuen Coach suchen musste: Spielertrainer Juan Martin, der mitten in der völlig verkorksten Spielzeit 2022 als Coach übernehmen musste, weil sich der Club von Trainer Alex Szalay getrennt hatte und der Sportliche Leiter Ulli Wermuth zurücktrat, wanderte überraschend zum Drittligisten Schriesheim Raubritter ab.

Juan Martin jetzt in Schriesheim

Auch die Spieler Robin Schmich und Marvin Kulinna sind an die Bergstraße gewechselt, Outfielder Dominik Höpfner hat seine Karriere beendet. Zahlreiche andere Leistungsträger der vergangenen Saison wie zum Beispiel der gebürtige Portugiese Oscar Bustamente (nach Montpellier) kamen im Februar nicht mehr nach Mannheim zurück. Vom Kader der Runde 2022 sind Luís Díaz, Leon Still, Moritz Höhlein, Merlin Bendlin sowie Rex Helmig, der wegen einer komplizierten Handverletzung nicht mehr schlagen kann, aber als Werfer weiter macht, übrig. Dazu kommen Agustin Tissera (Shortstop) und Mathis Robles (Centerfielder), die zwei Argentinier im Kader, die aber wohl nicht bei jedem Spieltag dabei sein können.

Outfielder Marc Aurel Voß, der vom Nord-Bundesligisten Dortmund kam, die beiden Pitcher Tom Adler und Anderson Zambrano (Regensburg) sowie Andrius Stravinskas (Allrounder/Regensburg) und Marcel Mariette (ebenfalls Regensburg) sind neu im Aufgebot der Wirbelwinde.

„Wir haben einige Neuzugänge, das ist sehr gut“, sagt Engelhardt, macht aber auch klar: „Wir suchen noch einen starken Pitcher mit EU-Pass sowie einen Catcher, der nach Möglichkeit auch gut schlagen kann. Wir werden sicher eine Mannschaft stellen, die konkurrenzfähig sein wird. Ob es für die Top-Platzierungen und die Play-offs reicht – das muss man dann sehen.“

Für Juan Martin haben die Tornados einen in der Bundesliga namhaften Ersatz gefunden: Der US-Amerikaner Joshua Wyant, der seit Anfang Februar in Mannheim ist, wird in der neuen Saison als Chefcoach der Tornados fungieren. Der 32-Jährige trainierte in der vergangenen Runde die Tübingen Hawks, die sich Ende 2022 aus der Bundesliga zurückgezogen haben.

„Joshua ist sehr engagiert, ich bin froh, dass er bei uns übernommen hat“, sagt Engelhardt. Wyant war bei den Hawks im vergangenen Jahr auch als Pitcher im Einsatz und könnte – falls nötig – diese Rolle auch bei den Tornados übernehmen.

Saisonstart am 31. März

Die Mannheimer eröffnen am 31. März, 18 Uhr, mit dem Spiel bei den Heidenheim Heideköpfe die Bundesliga-Saison. Die weiteren Gegner der Tornados im Süden sind die Regensburg Legionäre, die München-Haar Disciples, die Mainz Athletics, die Stuttgart Reds sowie Aufsteiger Hünstetten Storm. „Wir sind in dieser Saison im Süden nur sieben Teams. Regensburg und Heidenheim sind vorne gesetzt. Mal schauen, was Haar, Stuttgart und Mainz machen. Hünstetten kann ich schlecht einschätzen“, sagt Engelhardt zur Konkurrenz.

Im Norden spielen die Cologne Cardinals, Hamburg Stealers, Berlin Flamingos, Dohren Wild Farmers, Titelverteidiger Bonn Capitals sowie die Untouchables Paderborn um die vier ersten Tabellenplätze, die zu den Play-offs berechtigen.