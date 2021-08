Der nächste Anlauf

Mannheim. Das Zauberwort heißt Kontinuität beim SKV Sandhofen. Nachdem der Club bei den zwei Saisonabbrüchen jeweils auf der Zielgeraden abgefangen wurde, probieren es die Nord-Mannheimer nun im dritten Anlauf in Folge, in die Kreisliga zurückzukehren. Diese hatten sie 2014 verlassen und sich in den Folgejahren den Ruf als Entscheidungsspiel-Verlierer eingehandelt. Zwei Endspiele im Kreispokal gingen verloren, zudem wurde ein Aufstiegs-Entscheidungsspiel in den Sand gesetzt.

Einen Torwart verpflichtet

Dass die aktuelle Mannschaft das Zeug hat, um in der nächsten Saison zum großen Wurf auszuholen, stellte die Mannschaft von Trainer Christian Hofsäß bereits unter Beweis. Zum Zeitpunkt des jüngsten Saisonabbruchs stand der SKV auf Rang eins der Kreisklasse A 2. Aus diesem Grund blieb der Kader nahezu unangetastet. Torhüter Christian Lickfeld ist der einzige Neuzugang bei den Sandhöfern. „Ihn kenne ich noch von früher und er passt menschlich super zur Mannschaft“, sagt Hofsäß.

Sebastian Pah und der SKV Sandhofen verfolgen ein klares Ziel. © nix

Erforderlich war die Verpflichtung des Tormanns durch die Verletzung von Stammkeeper Markus Wollnik, der sich einen Außenbandriss zugezogen hat. Ansonsten hielten Hofsäß und die Verantwortlichen die Füße still auf dem Transfermarkt. „Unser Ziel war es, den Kader so zu behalten. Wir waren auch mit zwei externen Spielern im Gespräch, aber letztlich hat es sich nicht ergeben“, berichtet Hofsäß, hadert aber auch nicht mit den Absagen. „Wir waren nicht zum Handeln gezwungen. Unser Kader ist groß genug und wir haben viele Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind.“

Das war in der Vorsaison die große Stärke des SKV, der im September 2020 sein Kreispokal-Trauma ablegte und diesen Titel nach zwei vergeblichen Versuchen endlich einfuhr. Und so will Hofsäß sogleich offensiv und optimistisch in die Saison starten. Das Ziel ist unmissverständlich ausgerufen. „Es ändert sich nichts zur vergangenen Runde. Wir wollen definitiv aufsteigen. Unser Kader hat große Qualität und da wäre eine Aussage, unter die ersten Fünf zu kommen, nicht richtig“, erklärt der 40-Jährige.

Mut machen die erzielten Ergebnisse in der Vorbereitung. Mit dem SV DJK Eintracht Bürstadt (6:1) und dem TV Lampertheim (6:3) wurden zwei höherklassige Vereine weggefegt, im Kreispokal ist das Team derweil schon bis ins Achtelfinale vorgestürmt, wo am 1. September der SV 98/07 Seckenheim wartet.

„Was wir umsetzen wollten, haben wir hervorragend auf den Platz gebracht. Man merkt, dass die Spieler auch in der langen Pause viel für sich gemacht haben“, freut sich Hofsäß, dass er nach der Corona-Pause nicht bei Null starten musste. „Vom ersten Training an waren alle in einem guten konditionellen Zustand.“

Keine Frage: Mit einem eingespielten Kader, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich harmoniert, einer ausgeklügelten Spielphilosophie und einer hohen Physis ist der SKV der Topfavorit. Trainer Hofsäß hat sogleich auch definiert, wen er als die Jäger in der kommenden Saison ausgemacht hat. „Schriesheim hat im Sturm nachgelegt, DJK Feudenheim ist sehr spielstark, Käfertal wird wieder eine super Rolle spielen und auch Phönix ist nicht zu unterschätzen“, sieht er schon vier Konkurrenten für sein Team.

Das Auftaktprogramm hält Sandhofen die SpVgg Türkspor Edingen, den MFC Phönix Mannheim und die SG Mannheim parat. Doch Hofsäß interessiert nur beiläufig, wie die Kontrahenten zum Saisonstart lauten, er schaut ohnehin nur auf sein Team: „Im Endeffekt ist es egal, ob wir gegen Türkspor Edingen oder Käfertal starten. Irgendwann spielen wir ohnehin gegen jeden.“ Das bleibt auch gleichzeitig die leise Hoffnung: Gegen jeden spielen und die Saison beenden – am besten mit dem Aufstieg.

