Der Glaube ans Wunder

Mannheim. Der Kapitän nimmt das Schicksal seines Vereins selbst in die Hand. Gleich zu Beginn der Rückrunde sorgte Abstiegskandidat FC Germania Friedrichsfeld in der Fußball-Kreisliga für eine faustdicke Überraschung und bezwang den Aufstiegsaspiranten VfB Gartenstadt (4:3). Alle vier Treffer markierte Leitwolf Benjamin Wanzek. Aber: Zur sicheren Tabellenzone fehlen aktuell immer noch satte zehn Punkte. Die Germania benötigt ein kleines Fußballwunder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Genau daran glauben wir aber. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie die Tabelle es zeigt. Uns traut keiner mehr etwas zu, gerade die erfahrenen Spieler in der Mannschaft spornt das enorm an“, strotzt Wanzek vor Selbstvertrauen und hofft direkt auf den nächsten Coup. Am Sonntag empfangen die Friedrichsfelder den Ligaprimus aus Viernheim. „Wir rechnen zumindest mit einem Punkt. Es gibt für uns in solchen Partien nichts mehr zu verlieren. Wir gehören vielleicht spielerisch nicht zu den besten Teams in der Liga, in Sachen Leidenschaft und Herz macht uns aber kaum einer etwas vor. Das kann unser Trumpf werden“, baut der 36-Jährige auf die eigenen Tugenden.

Seit elf Jahren ist Wanzek jetzt schon im Verein, half maßgeblich beim Aufstieg in die Kreisliga und etablierte sich mit seiner Mannschaft im Mannheimer Oberhaus. Die krasse Talfahrt in der Hinrunde mit nur einem Sieg traf den Kapitän zwar unerwartet, doch er kennt die Gründe genau. „Ich habe noch nie solch eine Verletztenmisere erlebt. Wir hatten maximal vier Spieler, die alle Partien auf dem Platz standen. Ich selbst musste lange Zeit mit einer Verletzung kicken, da war einfach nicht mehr drin“, erklärt Wanzek, der nie Zweifel an Trainer Lars Weidmann aufkommen ließ.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Coach stieß erst kurz vor der Saison zum Team und erlebt seitdem keine erfolgreiche Zeit. „Lars erreicht die Mannschaft. Wir stehen voll hinter ihm“, stärkt Wanzek seinem Trainer den Rücken. Sollte es entgegen aller Hoffnungen des Kapitäns doch zum Abstieg kommen, plant der Anführer schon die nächste Mission. „Ich würde so definitiv nicht meine Karriere beenden. Wenn es für uns wieder in die Kreisklasse geht, dann werde ich direkt für den Wiederaufstieg kämpfen“, so der 36-Jährige, der noch mindestens eine weitere Saison bei seinem Herzensverein dranhängen möchte. „Am liebsten in der Kreisliga. Dafür werden wir alles geben.“ bah