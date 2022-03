Der Glaube an die Wende

Mannheim. Neue Rollenverteilung im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga. Der Nachholspieltag am Mittwoch hat die SpVgg Wallstadt auf den Relegationsplatz in Richtung Landesliga geschoben. Gleichzeitig ließ der SC Rot-Weiß Rheinau erneut Federn. Die Elf von Trainer Peter Brandenburger verlor in Plankstadt (1:2) und steht erstmals seit Mitte November nicht mehr auf Rang zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf genau diesen Platz schaut der VfB Gartenstadt mittlerweile mit großer Wehmut. Nach einer starken Hinrunde haben die Gelben Bären im neuen Jahr noch kein Spiel gewonnen. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell sieben Punkte, VfB-Coach Valon Muja sieht die Fehler in der eigenen Mannschaft: „Unsere Leistungen nach der Winterpause waren einfach zu überheblich. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und hatten danach eine solide Vorbereitung, dazu ist das Thema Aufstieg vielleicht manchen Jungs zu Kopf gestiegen. Im Kader stehen einige junge Spieler, da kann so etwas passieren. Es liegt jetzt an uns, am Trainerteam, das schnell wieder in die Bahn zu bekommen.“

Topspiel am Sonntag

Trotz des Stolperstarts in die Rückrunde will der 36-Jährige Platz zwei aber noch nicht komplett abschreiben: „Wir sehen ja, dass auch andere Mannschaften Punkte lassen. Wenn wir schnell wieder in die Spur kommen und zu unserem Spiel zurückfinden, dann würde ich die Tür tatsächlich noch nicht zumachen. Der Relegationsplatz ist mein Traum für diese Mannschaft. So eine Relegation habe ich als Spieler schon erlebt, das ist einfach nur ein Highlight.“ Doch der Weg zurück zum Erfolg wird erst einmal hart, am Sonntag muss der VfB zum Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim. Nach einem 4:1-Sieg gegen Lindenhof am Mittwoch sind die Südhessen weiter ungeschlagen. „Das ist für uns der perfekte Gegner, wir stehen gerade mit dem Rücken zur Wand und können gegen Viernheim locker aufspielen. Ein Sieg am Sonntag wäre ein großer Befreiungsschlag und vielleicht der Startschuss für eine Aufholjagd“, hofft Muja auf den großen Coup gegen den Ligaprimus und sieht seine Jungs nicht chancenlos: „Gegen die Topmannschaften der Liga sahen wir bisher immer gut aus. Lindenhof haben wir noch vor der Winterpause mit 4:0 geschlagen. Wenn wir schnelle Konter fahren können und hinten stabil stehen, dann rechne ich uns etwas aus.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusammen mit Markus Urban leitet der 36-Jährige seit dieser Saison die Geschicke des Mannheimer Traditionsvereins. Hinter den beiden Trainern steckt eine fast schon kitschige Geschichte, die in der heutigen Fußballwelt selten ist. Seit 2010 spielten Muja und Urban gemeinsam im gelben Trikot des VfB und feierten im Erich-Schäfer-Sportpark große Erfolge. Die Krönung: Die Meisterschaft in der Verbandsliga 2019.

„Das war eine unfassbare Geschichte und mein größter Triumph als aktiver Spieler. Augenblicke, die ich nie vergessen werde“, erinnert sich Muja, der mit seinem Kumpel Urban auch gemeinsam die Karriere beendete. Der Schritt vom erfolgreichen Spieler hin auf die Trainerbank gelang für den 36-Jährigen dann deutlich besser als erwartet.

Größere Ziele

„Es macht unfassbar viel Spaß Trainer zu sein, ich würde fast schon sagen, mehr als selbst auf dem Platz zu stehen. Ein Team zu formen und auch zu sehen, wie manche Ideen Früchte tragen, das ist ein tolles Gefühl“, schwärmt der ehemalige Stürmer, der jetzt als Coach seine Spielerlaufbahn kopieren will. „Markus und ich wollen so schnell wie möglich in die Landesliga aufsteigen. Wenn es in diesem Jahr nicht funktioniert, was nie von uns erwartet wurde, dann versuchen wir es in der neuen Saison wieder. Wir wollen den VfB wieder dorthin zurückbringen, wo wir vor nicht allzu langer Zeit waren.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem Aufstieg in die Landesliga, soll langfristig auch die Verbandsliga wieder angepeilt werden. Nur die „Fehler von damals“, die soll der Verein nicht noch einmal machen, erklärt der Coach: „Wir haben hier als Trainerteam eine Philosophie, die wir nicht mehr über den Haufen schmeißen wollen. Junge Spieler ausbilden, immer und immer wieder Eigengewächse nach oben in die erste Mannschaft ziehen, das ist der Plan. In der Vergangenheit wurden zu oft fertige Spieler in den Verein geholt.“