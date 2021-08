Der Europameister-Titel gibt Brilla Rückenwind

Mannheim. „Ich mag K.o.-Spiele“ sagt Jakob Brilla. Schon am kommenden Freitag wird der erst 17-jährige Abwehrspieler, der seit September 2020 für das Herrenbundesligateam des TSV Mannheim Hockey spielt, im Rahmen des neu geschaffenen Ligacups ein solches Alles-oder-Nichts-Duell bekommen. Die TSVMH-Herren treffen in Krefeld im Rahmen des Ligacup-Finalturniers (27. bis 29. August) im Viertelfinale auf den deutschen Vizemeister HTC Uhlenhorst Mülheim.

Das Ticket für das Finalturnier hat Brilla am vergangenen Wochenende mit den Schwarz-Weiß-Roten mit dem Turniersieg im selbst ausgerichteten Vorrundenturnier gelöst. „Auch wenn ich jetzt insgesamt nicht allzu viel Pause hatte, freue ich mich doch auf das Turnier in Krefeld“, sagt der 17-jährige, der vor einem Monat schon einen ganz besonderen Turniersieg gefeiert hat, als er mit den deutschen U-19-Junioren die U-18-EM im spanischen Valencia gewann. „Letztlich waren drei Jahrgänge im Team versammelt, das ist dann vorher vielleicht mal ein Thema, aber wir haben aus den 17-, 18- und 19-jährigen ein Super-Team geformt“, sagt der Mannheimer.

Mannheimer HC - Uhlenhorst Mülheim (Freitag, 16 Uhr, Platz CSV), MHC-Damen als Deutscher Vize-meister 2021 fürs Finalturnier gesetzt. Herren: Mannheimer HC - Düsseldorfer HC (Freitag, 16.25 Uhr, Platz CHTC), MHC-Herren als DM-Halbfinalist 2021 fürs Finalturnier gesetzt; Uhlenhorst Mülheim - TSV Mannheim Hockey (Freitag, 18.05 Uhr, Platz CHTC), TSVMH-Herren als Sieger des Vorrundenturniers Süd qualifiziert.

Brilla war Teil einer größeren Reisegruppe aus der Kurpfalz, mit dem Torhütergespann Jean Danneberg und Florian Simon sowie Peer Hinrichs vom Mannheimer HC waren drei weitere Spieler aus der Quadratestadt am Titelgewinn beteiligt.“ Schon die Fahrt mit den Jungs hat Spaß gemacht und es tat mir leid, dass Moritz Himmler vom MHC krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte“, sagt er. Opfer zu bringen gehört im Leistungssport dazu. „Ich habe am Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim mein Abitur gemacht, aber einen Abi-Ball gab es für mich nicht, weil es danach direkt weiter zum EM-Vorbereitungslehrgang ging“, erklärt Brilla. Doch die Mühen haben sich letztlich gelohnt. „In Valencia waren Zuschauer zugelassen und vor den eigenen Eltern den EM-Titel zu holen, war dann schon ein überragendes Gefühl“, sagt Brilla. „Im Hotel standen die deutschen Mädels für uns Spalier, die hatten ja schon vorher ebenfalls den Europameistertitel gewonnen. Das Jahr 2021 lief bisher richtig gut für mich“, schließt der Mannheimer darin auch die beiden siegreichen Play-down-Spiele der TSVMH-Herren im Frühjahr gegen den Großflottbeker THGC ein, die den Schwarz-Weiß-Roten den Klassenerhalt in Liga eins sicherten.

Dass er mit Torhüter Alexander Stadler und dem nun in die Niederlande zum HC Den Bosch gewechselten Paul-Philipp Kaufmann zwei Olympiateilnehmer als Mannschaftskameraden im TSVMH-Team hatte, sieht Brilla als Motivation. „Ich träume trotzdem jetzt nicht schon von Olympia in Paris 2024. Ich betrachte die Dinge so wie sie jetzt gerade laufen einfach als Geschenk“, sagt Brilla.

